Williams saca a la luz el BRUTAL sacrificio de Colapinto para llegar a F1

Williams ha sacado a la luz un impresionante sacrifico que realizó la familia de Franco Colapinto durante su carrera rumbo a la Fórmula 1.

James Vowles, jefe del equipo británico, contó la anécdota sobre el entorno del corredor argentino en un evento en el que estuvo presente: "El padre de Franco vendió su casa para que él compitiera en el campeonato de Fórmula 4, que es donde lo vi. Ganó con un equipo que no estaba al nivel adecuado y eso le abrió una puerta.

"Lo pusimos en un simulador e hizo miles de kilómetros. Lo metimos en Fórmula 2 y empezó a ganar carreras. Y ahí le dimos una oportunidad en un monoplaza de F1 en Silverstone.

"Realmente me tomó por sorpresa: no esperaba lo que hizo en ese auto. Lo que no era visible era que estaba al ritmo de Alex. Eso no pasa, no debería pasar: estás pasando de un auto de F2, que es difícil de conducir, a uno de F1 que es híper rápido. Lo afrontó admirablemente", comentó.

¿Cómo quedó el Campeonato de Constructores tras el GP de Singapur?

El Gran Premio de Singapur demostró que McLaren dominará a Red Bull en el Campeonato de Constructores gracias a la nueva victoria de Lando Norris.

En Marina Bay no hubo límites para la ilusión de McLaren, que con Norris y Piastri demostraron sus estupendas capacidades y e hicieron inservibles los esfuerzos de la competencia.

Red Bull Racing todavía aspiraba a luchar por el liderato, pero el doble podio de McLaren dejó claro cómo sería el campeonato el resto de la temporada.

Ferrari es el tercer equipo con 441 puntos y Mercedes ha acumulado 329 puntos hasta ahora. Kick Sauber es el equipo todavía no consigue un solo punto y Williams sigue en ascenso.

1. McLaren 516 puntos

2. Red Bull Racing 475 puntos

3. Ferrari 441 puntos

4.Mercedes 329 puntos

5. Aston Martin 86 puntos

6. Visa Cash App RB 34 puntos

7. Haas 31 puntos

8.Williams 16 puntos

9. Alpine 13 puntos

10. Kick Sauber 0 puntos