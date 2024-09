Aston Martin expuso una excusa por el decepcionante año que está teniendo con Fernando Alonso.

Mike Krack, jefe de equipo, habló en una entrevista con el Diario Marca sobre el rendimiento de la escudería: "Ahora tenemos un parón largo que nos permite terminar todo y traer actualizaciones en las próximas carreras.

"Estamos trabajando en ello, pero hay que ser sinceros, la temporada no ha ido como queríamos, y como debíamos. Las mejoras que hemos traído al coche no han sido suficientemente buenas, no nos han traído el rendimiento que queríamos.

"Hay mejoras que vendrán pronto, así que se le puede decir a la gente que pronto espero que funcionen. Hemos pasado mucho tiempo intentando entender, porque a veces se ve en el 'pit lane' que la gente trae nuevas piezas, y funcionan mejor en un área, peor en otra, y nosotros hemos sufrido desde el principio"

"Somos todos muy ambiciosos, queremos estar arriba, y lo estábamos el año pasado. Pero este año hemos dado un paso atrás, que está suponiendo un lastre. Vamos a traer mejoras que van a llegar en breve", comentó.

¿Hasta cuándo tiene contrato Fernando Alonso con Aston Martin?

El contrato multianual de Fernando llega cuando menos a la temporada 2026, cuando Aston Martin comenzará a trabajar en su unidad de potencia con Honda y será una oportunidad para que el asturiano evalúe si quiere seguir en la categoría, dependiendo seguramente del nivel mostrado por Aston Martin.

Por medio de los canales oficiales del equipo, Aston ha oficializado la estadía de manera prolongada del piloto español con la escudería propiedad de Lawrence Stroll.

A través de un comunicado, el equipo con sede en Silverstone dio a conocer al público que Fernando no se movería de la organización y que está para quedarse con el equipo demostrando la fe que tiene en el proyecto de la escudería británica.

De esta manera, Fernando estará por varios años más ligado a Aston Martin y no solamente para la F1, ya que el español buscará llevar al equipo al éxito en otras categorías y carreras como LeMans. Además, tampoco se descarta que asuma un rol como directivo o asesor.