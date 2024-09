El factor que CONVENCIÓ a Sainz de fichar por Williams

Carlos Sainz reveló el factor que lo convenció de fichar por Williams para la temporada 2025 de la Fórmula 1.

En una charla con RTBF, el piloto español de Ferrari dio más detalles sobre su decisión de fichar por la escudería británica para la próxima campaña: "Para mí, el factor clave fue la tendencia que están siguiendo.

"Me recuerda mucho a la época de McLaren, cuando McLaren empezó a seguir una tendencia positiva. Obviamente, la inversión que veo detrás del equipo, pero más que nada, el liderazgo fuerte con James, al frente, creo que es un chico al que le doy mucho valor.

"Lo valoro muy bien, y veo que están haciendo las cosas en la dirección correcta. Y también tienen una buena estabilidad de futuro. Tienen un plan muy claro, muy claras las ideas.

"Y aunque la gente pueda pensar que estoy dando un paso atrás, que sí, no me queda otra que dar ese pasito atrás, es un equipo que me motiva mucho, un reto que siempre me ha gustado, intentar mejorar un equipo.

"Y, cuando miras a McLaren y Ferrari, tal y como eran cuando llegué, tal y como son cuando me fui, es un reto que disfruto y voy a dar lo mejor de mí”, declaró.

¿Cómo quedó el Campeonato de Pilotos tras el GP de Singapur?

El Gran Premio de Singapur ha apretado aún más el Campeonato de Pilotos gracias a la victoria de Lando Norris ante los Red Bull. En Marina Bay no hubo límites para la ilusión de Norris, que dominó la carrera aún a pesar de dar algunos sustos por exceso de confianza.

En una de las notas buenas del día, Checo Pérez logró sumar y la vuelta rápida de Daniel Ricciardo ha sido de gran ayuda para Max Verstappen.

Verstappen todavía lidera el campeonato con 331 puntos, pero Norris ahora tiene 279 a su nombre y cada vez se acerca más. El tercer lugar es para Charles Leclerc, que tiene 245 puntos, pero Oscar Piastri ha acumulado 237 y está cada vez más cerca de pasarlo. Carlos Sainz cierra el top cinco con 190 puntos.

1. Max Verstappen 331 puntos

2. Lando Norris 279 puntos

3. Charles Leclerc 245 puntos

4. Óscar Piastri 237 puntos

5. Carlos Sainz 190 puntos

6.Lewis Hamilton 174 puntos

7.George Russell 155 puntos

8. Sergio Pérez 144 puntos

9. Fernando Alonso 62 puntos

10. Nico Hülkenberg 24 puntos

11. Lance Stroll 24 puntos

12. Yuki Tsunoda 22 puntos

13. Alexander Albon 12 puntos

14. Daniel Ricciardo 12 puntos

15. Pierre Gasly 8 puntos

16. Oliver Bearman 7 puntos

18. Kevin Magnussen 6 puntos

17. Esteban Ocón 5 puntos

19. Franco Colapinto 4 puntos

20. Zhou Guanyu 0 puntos

21. Valtteri Bottas 0 puntos