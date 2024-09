Fernando Alonso reveló un peligroso problema que lo puso en riesgo durante el pasado Gran Premio de Singapur.

En palabras recogidas por los medios tras la carrera en Marina Bay, el corredor bicampeón del mundo confesó lo siguiente: "Tenía una calambre en el dedo del pie cuando me hiciste las preguntas... tremendo.

"Se me quedó el dedo como así hacia atrás, ni te escuché la segunda pregunta. La segunda pregunta no sé ni lo que dijiste, me estaba mirando el pie. ¡Casi nunca bebo eh! Hoy no tenía agua tampoco.

"Odio beber, así que ahora no lo pongo nunca, no puedo conducir con el pitorro en la boca", reveló.

Recordar que la carrera en las calles de Singapur es considerada por muchos conductores como el Gran Premio más demandante a nivel físico de todo el calendario.

Esto se debió a la enorme sensación de humedad que existe dentro de los autos y también la callejera configuración del circuito. Eso implica que los corredores no pueden cometer un solo error.

¿Qué se dijo sobre el fichaje de Adrian Newey con Aston Martin?

Aston Martin ha anunciado oficialmente al nuevo coequipero de Fernando Alonso, luego de muchos meses de rumores sobre el movimiento.

El equipo de Lawrence Stroll comunicó en conferencia de prensa el fichaje de Adrian Newey, ex jefe de diseño de Red Bull Racing, tras varias semanas de especulaciones con el fichaje.

El anuncio llegó mediante un evento en el campus de Aston en Silverstone, donde se le introdujo al británico luego de que pudiera ser liberado de Red Bull. Lawrence informó que Newey se unirá primero como accionista, y luego como miembro del equipo para el jefe técnico de la escudería.

Se espera que el directivo pueda comenzar a trabajar a partir del año 2025 y que su trabajo tenga efecto en el monoplaza del bicampeón del mundo español para la campaña 2026.

Aston tendrá así un nuevo aliado para el cambio de regulaciones de la Fórmula 1, donde espera que Alonso tenga su última oportunidad para ser nuevamente campeón del mundo.

