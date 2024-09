La DECEPCIÓN de Carlos Sainz con Ferrari en Singapur

Carlos Sainz reveló una profunda decepción que tuvo con Ferrari en el viernes de entrenamientos libres rumbo al Gran Premio de Singapur.

El corredor español habló con los medios que se dieron cita en Marina Bay tras la FP2 y señaló lo siguiente: "Fue un comienzo de fin de semana desafiante. Ya en los primeros entrenamientos libres noté que había algo que no iba bien con los frenos y que no pudimos solucionar a tiempo para la sesión de esta noche.

"Ha sido un tema recurrente este año en nuestro equipo. El viernes tuvieron algunos problemas con los frenos, como era habitual. Y hoy me tocó enfrentarme a ellos con mucha inconsistencia en los frenos durante toda la FP2, especialmente en las vueltas de enfriamiento y en las vueltas finales.

"Estábamos teniendo muchos problemas, lo que no demuestra confianza ni preparación para el fin de semana. Siempre que no tenemos estos problemas y siempre que tenemos algunas vueltas limpias, estamos bastante bien ahí fuera. Así que no es algo que me preocupe si logramos poner todo en orden mañana.

"En la general, quinto, me costó sacar el máximo potencial hoy. Aparte de eso, el coche parece competitivo y confío en que podamos entender perfectamente lo que ha pasado hoy y dar un gran paso adelante para mañana", comentó.

¿Cómo quedó la FP2 del GP de Singapur?

Sergio Pérez fue lo mejor que tuvo Red Bull Racing en la FP2 rumbo al Gran Premio de Singapur. El equipo británico sigue sin poder encontrar la mejor configuración y están todavía lejos de poder competir con McLaren y Ferrari, quienes siguen luciendo como amplios favoritos.

Checo finalizó octavo, pero por el contrario, Max Verstappen quedó fuera del Top 10 en 15º lugar a 1.294 segundos del mejor tiempo. Ese registro fue hecho por Lando Norris con una vuelta en 1:30.727 segundos.

Detrás de él, llegó Charles Leclerc y Carlos Sainz. Completando el Top 5 estuvo Oscar Piastri, por delante de Daniel Ricciardo, George Russell, Sergio Pérez, Alexander Albon y Nico Hulkenberg.

Fernando Alonso y Lewis Hamilton quedaron también fuera de los primeros diez, en 12º y 11º, respectivamente. En los minutos finales de la práctica, tuvimos un incidente de George Russell luego de irse de largo en una curva y chocar de frente con el muro.

Aquí está la tabla del segundo entrenamiento libre del fin de semana del Gran Premio de Singapur 2024 de la Fórmula 1.

1. Lando Norris [McLaren]

2. Charles Leclerc [Ferrari]

3. Carlos Sainz [Ferrari]

4. Yuki Tsunoda [VCARB]

5. Oscar Piastri [McLaren]

6. Daniel Ricciardo [VCARB]

7. George Russell [Mercedes]

8. Sergio Pérez [Red Bull]

9. Alex Albon [Williams]

10. Nico Hulkenberg [Haas]

11. Lewis Hamilton [Mercedes]

12. Fernando Alonso [Aston Martin]

13. Kevin Magnussen [Haas]

14. Lance Stroll [Aston Martin]

15. Max Verstappen [Red Bull]

16. Franco Colapinto [Williams]

17.Esteban Ocon [Alpine]

18. Pierre Gasly [Alpine]

19. Zhou Guanyu [Kick Sauber]

20. Valtteri Bottas [Kick Sauber]