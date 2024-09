Carlos Sainz confesó públicamente cómo es que quedó su relación con Sergio Pérez tras el choque de ambos en el pasado Gran Premio de Azerbaiyán 2024 de la Fórmula 1.

En palabras recogidas por RacingNews365, el corredor español reveló más detalles tras su incidente con el piloto mexicano en Bakú: "Hemos bromeado un poco sobre ello, así no estamos enfadados el uno con el otro.

"La verdad es que no recuerdo si me tocó el casco o no. De todas formas, siempre me cuesta un poco salir del coche porque tengo que quitarme todos los cinturones de seguridad, igual que tuve que quitar el reposacabezas.

"Creo que aprovechó para acercarse rápidamente a mí y decirme algo que, por cierto, no pude oír. Así que ni siquiera sé qué me dijo. Nos sentamos incómodamente uno al lado del otro en el centro médico durante 20 minutos, con un monitor de frecuencia cardíaca puesto y nuestros signos vitales controlados.

"Nos miramos y dijimos: amigo, ¿qué diablos pasó? Y dijimos: 'No lo sé, pero te prometo que no te hice nada, no te corté el suministro eléctrico'. Tuvimos este diálogo y tratamos de analizar lo que había sucedido.

"Después de la reunión, nos dijimos: "Este deporte a veces es una mierda. ¿Cómo podemos estar aquí y perdernos el podio? Los dos estábamos sentados allí y nos preguntábamos: "¿Cómo diablos nos las arreglamos para no terminar en el podio?

"Al final, bromeamos un poco al respecto, así que no estamos enojados el uno con el otro", comentó.

¿Qué pasó con Carlos Sainz y Sergio Pérez en el pasado GP de Azerbaiyán?

Sergio Pérez y Carlos Sainz se vieron involucrados en un dramático choque durante las vueltas finales del Gran Premio de Azerbaiyán. Mientras los Red Bull luchaban con Charles Leclerc por el segundo puesto, Sainz logró superar a los Red Bull.

Sin embargo, Cuando Pérez se lanzó en la curva 2, Sainz cerró su auto de manera innecesaria y ambos se estrellaron contra el muro, arruinando las posibilidades de Red Bull de mantener una ventaja sobre McLaren en el campeonato de constructores.

Ambos pilotos están bien, pero será un gran golpe para Pérez, que parecía listo para reclamar su primer podio desde el GP de China fue un balde de agua helada gracias al español.