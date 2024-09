La VERDAD sobre la salud del papá de Checo y el choque con Sainz

Ha salido la verdad sobre la salud del padre de Sergio Pérez y el efecto que tuvo el choque del mexicano con Carlos Sainz en el pasado Gran Premio de Azerbaiyán 2024.

En palabras recogidas por NMas.com, el propio Antonio Pérez habló sobre qué sucedió con su incidente médico que lo dejó en el hospital: "No fue por el choque con Sainz; aunque Checo hubiera ganado, me hubiera pasado lo mismo.

"Estaba viendo la carrera (Azerbaiyán), y cuando termina voy al baño. Yo creo que hice algún esfuerzo y me desmayé. Caí, me golpeé en la cabeza, estaba solo en mi cuarto.

"Me fui arrastrando hasta abrir la puerta y la gente que trabaja conmigo me ayudó a subir a la cama y de inmediato le hablaron a la Cruz Roja. Los de la Cruz Roja me llevaron a un hospital y ahí me dicen que tengo un infarto, me conectan y el corazón empezó a responder bien. El problema fue que tenía una úlcera sangrando.

"Me siento un poco delicado, tengo que estar en vigilancia con todos mis alimentos, mi corazón, la sangre. Perdí 2.5 litros de sangre de los 5 que tenemos. Hay que pegarle mucho al hierro para que podamos subir la sangre a su nivel.

"Tengo que bajarle al volumen de la presión, al estrés, estar tranquilo, alimentación sana, empezar a hacer un poco de ejercicio. Gracias a dios, mis pulmones y mi corazón están muy bien", señaló.

¿Qué pasó con Carlos Sainz y Sergio Pérez en el pasado GP de Azerbaiyán?

Sergio Pérez y Carlos Sainz se vieron involucrados en un dramático choque durante las vueltas finales del Gran Premio de Azerbaiyán. Mientras los Red Bull luchaban con Charles Leclerc por el segundo puesto, Sainz logró superar a los Red Bull.

Sin embargo, Cuando Pérez se lanzó en la curva 2, Sainz cerró su auto de manera innecesaria y ambos se estrellaron contra el muro, arruinando las posibilidades de Red Bull de mantener una ventaja sobre McLaren en el campeonato de constructores.

Ambos pilotos están bien, pero será un gran golpe para Pérez, que parecía listo para reclamar su primer podio desde el GP de China fue un balde de agua helada gracias al español.