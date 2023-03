Ángel Armando Castellanos

Jueves 9 Marzo 2023 10:18

Sergio Checo Pérez ha recibido un nuevo reclamo de Helmut Marko, quizá quien más dudas ha mostrado en torno a él desde que llegó a Red Bull. Esta vez la exigencia es clara: ayudar a que el equipo haga el 1-2 a nivel individual.

Para el mexicano el segundo lugar no es una opción, al contrario. Ha declarado en infinidad de ocasiones que se siente listo para apostar por el número 1.

En 2022 ese sitio de plata se escapó por apenas tres puntos. Las dos carreras que lo definieron estuvieron llenas de polémica, especialmente la penúltima, el Gran Premio de Brasil.

"Checo debe asegurarse de que este año estemos 1º y 2º en el Campeonato de Pilotos. Ese es nuestro objetivo porque aún no lo hemos alcanzado", avisó en declaraciones recogidas por Next-Gen Auto.

Marko no sólo tuvo palabras duras hacia el mexicano, sino que valoró que no importa que Max Verstappen esté en el coche de junto, él no se ha dejado vencer.

"Ha madurado y hay que darle mucho crédito por no derrumbarse después de dos años con Max. Sabe exactamente dónde está y lo que tiene que hacer para dar lo mejor de sí", reconoció.

"Yuki tiene que mejorar"

El dirigente también se refirió a Yuki Tsunoda y a Nyck de Vries, los dos pilotos del filial AlphaTauri. Con Pierre Gasly en lugar de Nyck, la escudería acabó novena en 2022.

"Sí, debe hacerlo. Pero eso también se aplica a Nyck de Vries. Es su primera temporada, pero ha adquirido mucha experiencia en otras series y ha sido piloto de pruebas.

"Es una temporada crucial para ambos. Quieren quedarse en la Fórmula 1", advirtió.