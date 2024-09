McLaren es EXHIBIDO por su reacción sobre Checo y Sainz

Los mecánicos de McLaren mostraron la mala vibra de la semana al darse a conocer un video sobre su reacción al choque entre Carlos Sainz y Checo Pérez en Azerbaiyán

El equipo papaya estuvo al pendiente de los movimentos de Sainz en Bakú, ya que no olvidan su paso con ellos, y además es importante para la pelea en el campeonato de constructores.

Los comisarios deportivos de la Federación Internacional del Automóvil (FIA) determinaron que Sergio Pérez (Red Bull) y Carlos Sainz (Ferrari) no fueran sancionados después del choque en el Gran Premio de Azerbaiyán.

Al final, ambos quedaron fuera del podio en las últimas dos vueltas de la carrera, duelo del que salió vencedor Oscar Piastri, seguido de Charles Leclerc y George Russell.

Durante el duelo entre el Checo y Sainz, los mecánicos de McLaren fueron captados apoyando a Carlos, donde uno de ellos lanzó la frase “ve a por ese p... estúpido”, aludiendo a Checo Pérez.

La imagen también exhibió la emoción del box papaya cuando Checo y Sainz chocaron en Bakú, descartándose para subir al podio, lo que ayudó a McLaren con el primer y cuarto lugar que se llevaron en la clasificación de pilotos.

“Es bueno para nosotros, eso es bueno”, otra de las palabras que se escucharon en McLaren.

De esta forma, con la victoria de Piastri y el cuarto puesto de Norris, McLaren le arrebató el primer puesto en el Mundial de constructores a Red Bull.

McLaren mechanics: “go after that stupid ass (Checo Perez)”



McLaren mechanics: "The crash is good for us."



They couldn’t care less if the drivers are okay after such a heavy crash.



Zak Brown has turned McLaren into such an unlikeable team. Please, someone save Oscar Piastri… pic.twitter.com/5jJiOYP01a