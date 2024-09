VIDEO: Imágenes INÉDITAS de la pelea entre Checo y Sainz

Han salido a la luz imágenes inéditas de la reacción de Checo Pérez hacia Carlos Sainz después que el español le arruinara el Gran Premio de Azerbaiyán faltando una vuelta.

El Gran Premio de Azerbaiyán de la tarde del domingo acabó de mal humor tras una dura caída entre Carlos Sainz y Sergio Pérez.

Sin embargo, después del incidente, según algunos espectadores, pasaron muchas cosas entre los dos en la pista, aunque es difícil ver en las imágenes lo que realmente sucedió.

Al final del espectacular Gran Premio de Azerbaiyán, se desató una feroz pelea entre Pérez y ambos pilotos de Ferrari. Charles Leclerc resultó ser el más inteligente de los tres y logró escapar del malestar, tras el cual el mexicano y el español se enfrentaron sobre el asfalto por enésima vez este fin de semana.

Esta vez, sin embargo, Sainz terminó causando un choque inevitable justo antes de que cayera la bandera, enviando a los dos luchadores contra la pared y generando la furia del mexicano.

En el momento justo después del accidente, se puede ver cómo Checo saltó del auto completamente fuera de sí y lleno de molestia para dirigirse al Ferrari de Sainz y reclamarle la situación.

En las imágenes embarcadas de Pérez que se comparten, se ve que el mexicano enojado empujó la cabeza de Sainz para que lo voltera a ver y entendiera los reclamos y la magnitud de lo que causó.

it's really painful to share this but checo did, in fact, push carlos' head back after their collision pic.twitter.com/towssXUsT2