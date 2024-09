La gran DESVENTAJA para Colapinto en la F1

Franco Colapinto consiguió sus primeros puntos en la Fórmula 1 y fue parte importante para que Williams pasara a Alpine en el campeonato de constructores.

Colapinto logró obtener el octavo lugar en la carrera disputada en Bakú, después de que tras el incidente de Checo Pérez y Carlos Sainz se otorgó la oportunidad de subir dos lugares más a todos los pilotos esenciualmente.

Con el doble puntaje para Williams, la decisión de James Vowles parece más acertada que nunca, ya que en dos carreras, el argentino ha hecho más de lo que Sargeant nunca pudo.

Aún así, se mostró con cautela y deseoso de mejorar para la siguiente carrera en Singapur.

¿Qué dijo Franco Colapinto al finalizar el GP de Azerbaiyán?

"Comenzar con los medios fue una excelente decisión de carrera del equipo, tuvimos a Lando y Fernando ahí cerca a ver si lográbamos algo pero el auto no daba la velocidad. Afotunadamente, siguiendo las instrucciones del equipo pudimos obtener un buen resultado", declaró.

"Al principio no pensaba que fuera a aguantar el auto el ritmo y que el manejo de llantas no seria suficiente sumado con el agarre. Después hicimos menos manejo de llantas y nos lanzamos con las llantas fuertes y pudimos poner al final al pelear con Hamilton tiempos fuertes de vueltas", agregó.

"No se si manejar llantas o carrera sea lo mas difícil, sino que Lando y todos los demás conocen cómo funcionan y cómo se comportan las llantas y sus autos y yo no. Esa es la gran diferencia, yo tengo solo una carrera entonces la experiencia me va enseñando como se comportan los compuestos", finalizó.

