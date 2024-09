Adrian Newey: ¿quién es su esposa y cuántos hijos tiene?

Adrian Newey (65) fue anunciado oficialmente como la última incorporación al equipo Aston Martin de Fórmula 1. El principal diseñador cerró recientemente la puerta en Red Bull Racing y luego tuvo que elegir los equipos. Tomó esta decisión junto con su esposa y sus hijos, pero ¿quiénes son estos?

Aston Martin anunció a través del propietario Lawrence Stroll en una conferencia de prensa en vivo que Adrian Newey fortalecerá su organización. El mejor diseñador empezará a trabajar para este ambicioso equipo a partir del 1 de marzo de 2025.

Poco después de que Newey anunciara que dejaría Red Bull Racing, varios equipos empezaron a pelear por él, incluido Ferrari. Durante mucho tiempo pareció que el diseñador británico continuaría su viaje en Italia, pero al final la elección recayó en Aston Martin.

Su familia jugó un papel importante en su decisión y fue todo un desafío para ellos tener que mudarse a Italia. Al elegir Aston Martin, Newey y su familia podrán seguir viviendo en Inglaterra.

Relacionado: Fernando Alonso estaba dispuesto a SACRIFICARSE por Aston Martín

Newey está casado con Amanda Smerczak, una mujer sudafricana. Los dos se casaron en 2017 y desde entonces Newey ha viajado mucho entre el Reino Unido y Sudáfrica, donde también pasa mucho tiempo.

Amanda es hija de un actor sudafricano llamado Ron Smerczak. Newey no tiene hijos con Amanda, pero dos matrimonios anteriores han producido cuatro hijos en total. También comparte su amor por los animales con Amanda y los dos tienen tres perros en casa.

"The Notebook" has been a topic of much discussion. pic.twitter.com/3H1CxJPFkk