Aloisio Hernández

Miércoles 8 Marzo 2023 11:56 - Actualizada: 11:57

En el Race Café de Fórmula 1, Robert Doornbos y Renger van der Zande respondieron de forma crítica a las declaraciones anteriores de Sergio Pérez sobre su papel dentro de Red Bull Racing y su colaboración con Max Verstappen.

Red Bull dominó el Gran Premio de Bahrein al conquistar P1 y P2 el sábado y no ceder estas posiciones el domingo. Verstappen ganó la carrera con facilidad, mientras que Pérez eventualmente terminaría en P2. Fernando Alonso terminó en P3, Carlos Sainz en P4 y Lewis Hamilton en P5.

El equipo de Milton Keynes solicitó a Verstappen que bajara el ritmo; sin embargo, el neerlandés respondió que únicamente lo haría si los dos RB19 bajaban la velocidad.

El tema volvió a la luz en Race Café y se debe a declaraciones realizadas por el mexicano previo al fin de semana.

En medios mexicanos, Checo afirmó que "claro que es cierto que si no siento que soy el obtener el apoyo que necesito, entonces no voy a ayudar a los demás".

Renger van der Zande afirmó en el podcast de Ziggo Sport que las declaraciones de Pérez no sirven de mucho: "No deberías decir cosas así. Es torpe, pero ellos [Red Bull] también jugaron torpemente con él.

"En Red Bull también simplemente dijeron: 'queremos ayudarte, pero no podemos si Max no lo hace'. No lo hagas. Está muy claro que Max es el número uno y Pérez es el segundo volante. Lo siente en todos los lados y no solo en la pista", señalaron.

Verstappen es la prioridad

Doornbos contesta y cree que el mexicano simplemente piensa diferente y no está de acuerdo con su propio estatus dentro del equipo: "Entonces él no siente eso, porque de lo contrario no dirás cosas así.

"Realmente cree que puede hacerlo mejor que Max. Ese es el problema. En una situación como esa, no debería pensar que es mejor que Max", finalizó.