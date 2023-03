La Fórmula 1 ha ubicado a Fernando Alonso en lo más alto del Power Ranking del Gran Premio de Bahréin.

El asturiano logró meter su AMR23 en el podio y confirmó las sospechas que se tenía sobre el gran ritmo del auto británico. Por su parte, el bicampeón del mundo regresó al podio tras estar todo 2022 luchando con los problemas de Alpine.

Relacionado: Aston Martin le responde a Checo Pérez: "No queremos una guerra de palabras"

El ranking calificó la carrera de Alonso con un 9.6 y lo ubicó en lo más alto, seguido de él llegó Max Verstappen, Alexander Albon, Pierre Gasly y Charles Leclerc empatado con Lance Stroll.

Sergio Pérez, quien muchos creen que era injustamente calificado por esta lista, terminó 7° con una calificación de 8.0. Superando a Valtteri Bottas, Logan Sargeant y Lewis Hamilton.

⚡️ Our first @aramco Power Rankings of the year! ⚡️#BahrainGP #F1 pic.twitter.com/rtL3WBPWV5