Lobato revela el sueño de Alonso de TODA su carrera de F1

Antonio Lobato ha revelado la debilidad de Fernando Alonso por Adrian Newey y sus ganas de hablar de él y convencer a sus equipos de ficharlo.

Fernando por fin verá cumplida una de sus metas de poder trabajar con el mejor ingeniero de la historia de la Fórmula 1, y que para cuando Alonso apenas llegaba a la máxima categoría, ya gozaba de 12 campeonatos entre Williams y McLaren.

Newey es un referente para todos los que han estado en la categoría reina, por eso el español siempre buscó compartir equipo con el que ahora es accionista de Aston Martin.

Antonio Lobato comentaba en el programa Box, Box de DAZN el impacto que va a generar Newey en Aston Martín, pero, sobre todo, la ilusión de Fernando con su llegada.

¿Qué dijo Lobato sobre Fernando Alonso y Adrian Newey?

"Siempre hablaba de él y ha intentado convencer a sus equipos de que lo fichen", dijo en DAZN.

"Yo llevo 20 años en la Fórmula 1 y he hablado muchas veces con Fernando y siempre que hemos tenido conversaciones de gente, sobre todo cuando cambiaba de equipo, él siempre hablaba de Adrian", agregó.

"Cada vez que ha dado un salto de un equipo a otro, siempre ha tratado de convencer a ese nuevo equipo para que ficharan a Adrian Newey y hasta ahora no ha sido posible. Fernando ha tenido que convivir año tras año luchando contra él y ahora por primera vez lo va a tener a su favor", mencionó.

"No solamente los pilotos que han tenido que empujar más con un coche que probablemente no estaba a la altura de los de Adrian Newey, los ingenieros de otros equipos han tenido que trabajar más para compensar el efecto Newey. Ahora ya no va a tener que compensar nada, lo va a tener junto a él", finalizó Lobato.