Newey descubre la fórmula para hacer a Alonso campeón

Adrian Newey, nuevo fichaje de Aston Martin, reveló el plan para hacer por tercera vez campeón de Fórmula 1 a Fernando Alonso.

Durante su presentación como nuevo miembro de la escudería de Lawrence Stroll, el ex directivo de Red Bull dijo lo siguiente: "Tienen todas las piezas clave de la infraestructura necesaria para hacer de Aston Martin un equipo campeón del mundo.

"Las reglas de 2026 van a ser una oportunidad, porque es un reseteo para todos. Si seremos capaces de aprovecharlo o no, no lo sabemos. Nunca he pasado tiempo pensando en estas cosas, sólo en hacer el mejor trabajo posible y ya llegaremos a ese punto.

"Las regulaciones 2026 se anunciarán el 1 ó 2 de enero y yo me incorporaré dos meses más tarde. Intentaré entrar en ritmo tan rápido como sea posible. Conocer a todos y ver cómo sacamos el máximo de cada uno.

"Podría decirse que, después de Ferrari, Aston Martin es la marca más emblemática del mundo. Tiene una gran presencia y un gran encanto. Estuve involucrado en el proyecto Valkyrie y también tengo un par de Aston clásicos, así que conozco bien la marca", señaló.

Relacionado: CONFIRMAN los rumores de Alonso con Red Bull

¿Qué se dijo sobre el fichaje de Adrian Newey con Aston Martin?

Aston Martin ha anunciado oficialmente al nuevo coequipero de Fernando Alonso, luego de muchos meses de rumores sobre el movimiento.

El equipo de Lawrence Stroll comunicó en conferencia de prensa el fichaje de Adrian Newey, ex jefe de diseño de Red Bull Racing, tras varias semanas de especulaciones con el fichaje.

El anuncio llegó mediante un evento en el campus de Aston en Silverstone, donde se le introdujo al británico luego de que pudiera ser liberado de Red Bull. Lawrence informó que Newey se unirá primero como accionista, y luego como miembro del equipo para el jefe técnico de la escudería.

Se espera que el directivo pueda comenzar a trabajar a partir del año 2025 y que su trabajo tenga efecto en el monoplaza del bicampeón del mundo español para la campaña 2026.

Aston tendrá así un nuevo aliado para el cambio de regulaciones de la Fórmula 1, donde espera que Alonso tenga su última oportunidad para ser nuevamente campeón del mundo.