El PALO de Fernando Alonso a su PROPIO EQUIPO

Fernando Alonso volvió a lanzar un palo en contra de su propio equipo dentro de la Fórmula 1.

En palabras recogidas por CarAndDriver, el corredor bicampeón del mundo dijo lo siguiente sobre el AMR24 de Aston Martin: "No, no tendremos un mejor rendimiento.

"Hasta que no tengamos una mejora en el coche, esto es lo que es, y esto no es lo suficientemente bueno. No es lo suficientemente bueno en Monza, no es bueno en Zandvoort, en Spa, en Hungría.

""Por eso no creo que vaya a haber un gran cambio en Bakú, Singapur o Austin, a menos que traigamos piezas nuevas. Ese es el plan. Es muy doloroso perder los puntos porque creo que, en cierto modo, los merecíamos con una carrera bien ejecutada.

"Pero sí, el coche está como está en este momento y tenemos que mejorar. Creo que la ejecución de la carrera fue realmente buena para nosotros. Hicimos una muy buena salida, adelantamos a Nico y luego quedamos décimos, cerca de Albon.

"Estuvimos en novena posición durante la mayor parte de la carrera y luego optamos por hacer dos paradas. No pudimos hacerlo en una parada debido a la degradación de nuestros neumáticos", señaló.

¿Cómo quedó el Campeonato de Constructores tras el GP de Italia?

El Gran Premio de Italia ha apretado aún más el Campeonato de Constructores gracias a la nueva victoria de Charles Leclerc para Ferrari y el doble podio de McLaren.

En Monza no hubo límites para la ilusión de Ferrari, que con Charles Leclerc y Carlos Sainz lograron dar una importante carrera para lograr estar compitiendo de lado a lado con los dos McLaren.

Red Bull Racing todavía ostenta el título de constructores con 446 puntos acumulados, pero McLaren está a sólo 8 puntos.

Ferrari es el tercer equipo con 407 puntos y Mercedes ha acumulado 292 puntos hasta ahora. Kick Sauber es el equipo que todavía no consigue un solo punto.

1. Red Bull Racing 446 puntos

2. McLaren 438 puntos

3. Ferrari 407 puntos

4.Mercedes 292 puntos

5. Aston Martin 74 puntos

6. Visa Cash App RB 34 puntos

7. Haas 28 puntos

8. Alpine 13 puntos

9.Williams 6 puntos

10. Kick Sauber 0 puntos