Leyenda de la F1 RESPALDA a Checo Pérez

Sergio Pérez recibió el respaldo de una leyenda de la Fórmula 1 por el terrible momento que vive Red Bull Racing.

El corredor mexicano habló con los medios de comunicación durante el pasado Gran Premio de Italia sobre la crisis que vive el equipo campeón: "Realmente siento que estoy en el mismo barco que en las últimas 8-10 carreras, pero ahora, de repente, Max ha tenido problemas similares.

"Así que sí, hay un poco de confusión allí, pero sí, los datos nos han aclarado donde está el problema", comentó Checo.

El nacido en Jalisco ha tenido una mala temporada y ha sido muy cuestionado por sus resultados; sin embargo, esa crisis ha llegado hasta Max Verstappen en las últimas semanas.

En ese mismo sentido, Damon Hill, campeón del mundo del año 1996, emitió un comentario en sus redes sociales en el video de Checo dando las declaraciones anteriores.

"El mismo pensamiento cruzó mi mente", dijo el británico, apoyando a Checo por la crisis que viven dentro del equipo y que no tiene algo que ver con su calidad como piloto.

The same thought crossed my mind 🤔 #f1 https://t.co/I2xlYpbKxD