Alonso revela TODOS los problemas de Aston Martin

Fernando Alonso ha tenido de nuevo una decepcionante carrera en el Gran Premio de Italia donde se ha resignado a un onceavo lugar y ha explicado los problemas.

Alonso hizo mucho más de lo que se podía con el auto de Aston Martin en el mítico circuito de Monza, pero finalmente se vio frustrado por las malas condiciones competitivas del auto de Aston Martin y terminó fuera de la zona de puntos por apenas una décima.

A pesar de que la carrera fue ganada de última hora y de manera improbable por Charles Leclerc, Alonso se llevó miradas por la molesta situación en la que se está envuelto por su deficiente auto.

En palabras posteriores a la carrera, el español expresó su sentir respecto al deprimente resultado obtenido en Monza.

¿Qué dijo Fernando Alonso sobre el Gran Premio de Italia?

"La degradación era alta y nuestro coche tiene esa particularidad que se come los neumáticos, por lo que en las curvas no tenemos agarre, así que tenemos un buen combo porque no tenemos casi ningún punto fuerte y eso nos dificulta un poco las carreras", declaró

"Pero bueno, hay que seguir luchando y como siempre decimos la siguiente carrera tenemos que aprender cosas de esta y volver más fuertes y a ver si hay una respuesta no algo de acción no siempre venir con el mismo coche", agregó.

"Más o menos como como esperábamos era alta y era muy parecido una o dos de hecho Albon hizo una yo hice dos estábamos más o menos luchando a principios de carrera y acabamos luchando", mencionó.

"Así que creo que el tiempo total es el mismo pero depende un poco de cada coche el Aston por ejemplo se come muchísimo los neumáticos. No tenemos nada de agarre en las curvas, así que los forzamos demasiado y para nosotros dos era la única manera de acabar la carrera", finalizó.