Carlos Sainz reveló una increíble excusa luego de la clasificación para el Gran Premio de Italia 2024 de la Fórmula 1.

El piloto número 55 compartió a la prensa sus impresiones luego de finalizar en el quinto lugar de la Q3: "Me entró un mosquito o algo así en el ojo en el Q3 y sí, pasé todo el Q3 con el ojo. Este ojo me molesta bastante, por eso es posible que me veas un poco así.

“Una nube cubrió el sol, esto provocó que la temperatura del asfalto bajara unos grados y tuve problemas para hacer funcionar los neumáticos en los tramos rápidos del segundo y tercer sector.

"La parte trasera ganó agarre y por eso tuve demasiado subviraje. Añadimos un alerón delante, pero no fue suficiente para que trabajaran al máximo. En el primer sector siempre fuimos fuertes, me sentí bien.

"Creo que había posibilidades de conseguir la pole, pero estos problemas con los neumáticos delanteros nos han frenado. Este problema me debe haber costado al menos una décima", explicó.

F1 Qualy resultados hoy: Gran Premio de Italia 2024

McLaren destrozó con Lando Norris a Red Bull en la pelea por la pole en la clasificación para el Gran Premio de Italia 2024. El corredor británico se quedó con la mejor vuelta gracias a un tiempo de 1:19.327 segundos, detrás de él quedaron Oscar Piastri, George Russell y Charles Leclerc.

En la tercera fila estarán Carlos Sainz y Lewis Hamilton, con Max Verstappen, Sergio Pérez, Alexander Albon y Nico Hulkenberg atrás El corredor mexicano sacrificó su último intento de vuelta para ayudar a su compañero de equipo, pero no fue suficiente.

Durante la Q2, no tuvimos incidentes o sustos de algún piloto y la única "sorpresa" fue la salida de Fernando Alonso tras quedar en el onceavo lugar; sin embargo, considerando los últimos resultados de Aston Martin, ya no es tan sorpresivo.

Junto al bicampeón del mundo, quedaron eliminados en Q2: Daniel Riccardo, Kevin Magnussen, Pierre Gasly y Esteban Ocon.

La Q1 comenzó con muchos autos en la pista, varios de ellos tratando de poner los mejores tiempos con ayuda del rebufo. Al final de la primera ronda de eliminación, Kevin Magnussen tuvo un pequeño error que provocó una bandera amarilla y perjudicó a algunos pilotos.

Además, Max Verstappen y Oscar Piastri casi chocan en el calle de pits luego de una salida peligrosa del McLaren. Quedaron eliminados en la Q1: Guanyu Zhou, Valtteri Bottas, Franco Colapinto, Lance Stroll y Yuki Tsunoda.

Tuvimos una sensacional sesión de clasificación y aquí están los resultados para la carrera en Monza:

1. Lando Norris [McLaren]

2. Oscar Piastri [McLaren]

3. George Russell [Mercedes]

4. Charles Leclerc [Ferrari]

5. Carlos Sainz [Ferrari]

6. Lewis Hamilton [Mercedes]

7. Max Verstappen [Red Bull]

8. Sergio Pérez [Red Bull]

9. Alex Albon [Williams]

10. Nico Hulkenberg [Haas]

11. Fernando Alonso [Aston Martin]

12. Daniel Ricciardo [VCARB]

13. Kevin Magnussen [Haas]

14. Pierre Gasly [Alpine]

15. Esteban Ocon [Alpine]

16. Yuki Tsunoda [VCARB]

17. Lance Stroll [Aston Martin]

18. Franco Colapinto [Williams]

19. Valtteri Bottas [Kick Sauber]

20. Zhou Guanyu [Kick Sauber]