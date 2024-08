Leclerc revela PROBLEMAS GRAVES con Carlos Sainz

Charles Leclerc reveló odio para Carlos Sainz durante la etapa que compartieron como compañeros de equipo en Ferrari.

El corredor monegasco apareció en el podcast Beyond The Grid y ahí habló sobre el piloto nacido en Madrid: "Hay veces, con el casco puesto, que le he odiado y él me ha odiado a mí, porque no vemos las cosas de la misma manera.

"Luego, todo se soluciona hablando. Carlos y yo compartimos muchos intereses y hemos vivido momentos que recordaré por siempre. Nunca he tenido una mala relación con nadie, pero creo que eso es parte de mi personalidad.

"No tengo problemas con nadie. Echaré de menos a Carlos, la persona. Nos llevamos muy bien. Por desgracia, en este mundo todo está sobreanalizado y sobrecriticado, pero siempre hemos tenido una muy buena relación", apuntó el nacido en Mónaco.

¿Cómo marcha el Campeonato de constructores tras el GP de Bélgica?

McLaren ha confirmado que es el mejor auto de la parrilla y Red Bull empieza a verse amenazado en el campeonato de constructores al Mercedes resurgir también.

Se corrió el Gran Premio de Bélgica en el circuito de Spa-Francorchamps, donde Lewis Hamilton obtuvo su segunda victoria de la temporada, después de la descalificación de George Russell.

Del lado de Ferrari es donde llegan las preocupaciones, se vieron superados de nuevo por McLaren y tienen a Mercedes cada vez más cerca.

Red Bull debe estar severamente preocupado, ya que el recorte de puntos que ha hecho McLaren a lo largo de la temporada es constante y pueden perder el campeonato.

1- Red Bull - 408 pts

2. McLaren - 366 pts

3. Ferrari - 345 pts

4. Mercedes - 266 pts

5. Aston Martin -73 pts

6. Visa Cash App RB - 34 pts

7. Haas - 27 pts

8. Alpine - 11 pts

9. Williams - 4 pts

10. Sauber - 0 pts