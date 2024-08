La cualidad de Sainz que se GANÓ a Ferrari

La decisión que tomó Carlos Sainz tras el desprecio de Ferrari define a la perfección su fama en la F1

Sainz estuvo cerca de renovar con Ferrari, pero todo se cayó cuando Lewis Hamilton decidió abandonar Mercedes para irse a Ferrari, por lo que el español cuenta cómo vivió ese y su decepción.

Para la gran mayoría de pilotos, estar en Ferrari en F1 es un sueño. Sin embargo, pocos pueden presumir tal honor y menos calificar de exitosa su experiencia ahí. La presión de un piloto de Ferrari es, quizá, la mayor del deporte porque Ferrari es más que un equipo, es la esencia de un país.

Cuando Carlos Sainz abandone Ferrari a finales de esta temporada para llegar a Williams, podrá sentirse orgulloso del rendimiento que dio, así como un comportamiento intachable.

En ocasiones, el piloto madrileño ha tenido razones para mostrarse enfadado con Ferrari, pero se comportó como un caballero. Desde el anuncio de Lewis Hamilton, Sainz tuvo que trabajar en encontrar equipo, afortunadamente sobraron interesados en él.

La temporada 2024 puso a prueba la mentalidad de Sainz y este emergió con más fuerza y mejor rendimiento en la pista. Carlos no es considerado uno de los pilotos más rápidos de la parrilla, pero sí uno de los más profesionales y que mayor capacidad tiene para rendir bajo presión.

¿Qué dijo Carlos Sainz sobre su adiós de Ferrari?

"Cuando me dijeron que no iba a continuar, no me sentí tan apreciado como me hubiera gustado, especialmente por lo que le di a Ferrari", ha admitido Carlos Sainz.

"Fueron dos o tres meses duros entre enero y febrero, pasé por una fase problemática con el anuncio de la llegada de Hamilton y mi futuro cambiando. Me centré en aprovechar el hecho de que todavía estaba con el traje rojo", agregó.

"Mientras sea el caso, lo daré todo. No voy a cambiar mi forma de trabajar. Pase lo que pase en los próximos cinco o 10 años, me subí al coche rojo y gané, un sueño que no cambiaría por nada", finalizó.