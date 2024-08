Eligen a Checo como el PEOR de la F1

Checo Pérez ha sido de nuevo atacado por el comentarista Tom Coronel, quien no entiende cómo es que Red Bull siguió dándole oportunidad al piloto mexicano.

De acuerdo a Coronel, Pérez no es digno de vestir los colores de Red Bull, ya que los resultados que ha entregado y su lugar en la clasificación del campeonato de pilotos no mienten

Como parte de un informe provisional basado en la primera mitad de la temporada para la revista FORMULA 1, el analista criticó duramente al mexicano.

Sin pelos en la lengua, en el período previo al GP de Países Bajos en Zandvoort, Coronel calificó a Pérez con la nota más baja de todos los pilotos de la parrilla, un estrepitoso 2.5.

Relacionado: Checo debería olvidar ser campeón, según una figura de F1

¿Qué dijo Tom Coronel sobre Checo Pérez?

“Es una pena seguir disparando siempre a la misma persona. Pero bueno, no tengo otra opción. Realmente se lo está haciendo todo a sí mismo. El año pasado dijo que podría convertirse en campeón del mundo", declaró.

"Luego sufrió un mega nocaut en la nariz y nunca se recuperó. De hecho, todo parece estar empeorando. Simplemente no todo está bien para él. Y eso significa que deberías estar en un equipo B, no en un equipo A", agregó.

"Todavía no entiendo por qué le dieron un nuevo contrato. ¡Extraño! No es digno de Red Bull. No como persona y mucho menos como conductor. Lo demuestra una y otra vez", explicó.

"Los resultados y la clasificación no mienten. Para mí Pérez es un gran fracaso. Le doy un 2,5. Esto ya no es justo”, finalizó.