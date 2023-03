Ángel Armando Castellanos

Lunes 6 Marzo 2023 06:28

Carlos Sainz reconoció que el enorme desgaste de las llantas impidió que peleara de mejor forma por el tercer lugar. Al final acabó cuarto en el Gran Premio de Bahréin.

Para su fortuna pudo aguantar el embate de Lewis Hamilton y eso le permitió sumar 12 puntos en lugar de los 10 del británico.

Por lo tanto, lamentó que estas gomas apenas le den espacio para luchar. Es algo en lo que Ferrari tiene que trabajar mejor de cara a las siguientes pruebas.

"En cuanto he intentado luchar con Fernando (Alonso) me he cargado los neumáticos y luego venía Hamilton detrás. Los he podido recuperar, pero te dan muy poco margen.

"A la mínima que tiras, te comes las ruedas y es una asignatura que tenemos pendiente e intentaremos desarrollar a lo largo del año", explicó.

Insistió en que por más esfuerzo que hicieron, siempre supo que sería casi imposible buscar un mejor resultado.

"Lo intentamos todo, eso seguro. La verdad es que la primera tanda la aguantamos bien, pero luego la carrera fue tomando forma y acabamos donde merecíamos, que es detrás de ese Aston Martin que con Fernando ya vimos desde los test que nos iban a poner las cosas muy complicadas y al final así ha sido. La degradación que teníamos hoy no nos daba margen de luchar", agregó

Alonso

También felicitó a su compatriota por el tercer lugar obtenido. Admitió que la labor que ha hecho el equipo verde en invierno ha sido muy buena.

"Yo siempre respeto a Fernando y creo que ha sido una batalla dura, pero bonita, peleando por un podio que se merecen él y Aston Martin por el trabajo que han hecho. Hay que darles la enhorabuena, en las próximas intentaremos hacerlo mejor nosotros", destacó.