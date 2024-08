La cualidad que hace a Checo INAMOVIBLE en Red Bull

Mitch Evans aseguró que en la Fórmula 1 no importan tanto los méritos propios y Checo Pérez se mantiene ahí por dinero.

Mitch Evans, subcampeón de la Fórmula E en las temporadas 2021/2022 y 2023/2024, fue entrevistado por Total-Motorsport.com, donde aprovechó para lanzar un fuerte mensaje a Checo Pérez.

Evans aseguró que la calidad del mexicano no es suficiente, pero aporta una gran cantidad de dinero, lo cual hace que sea prácticamente imposible competir con él para quitarle el asiento.

Evans agregó que muchos pilotos de Fórmula 1 descubrieron no ser tan buenos al pasar por la Fórmula E, donde han sido sorprendidos por otros competidores.

Incluso, el piloto neozelandés comparó a la F1 con otros deportes como el futbol o el tenis, donde considera que las cosas son más justas.

¿Qué dijo Mitch Evans sobre Checo Pérez?

“Muchos de los que consiguen una oportunidad, aportan dinero. Mira a Sergio Pérez, sigue trayendo dinero a Red Bull y no puedes competir contra eso. No es un mal piloto, pero no compites contra él”, comentó el subcampeón de la Fórmula E.

“Es difícil ir contra un piloto por méritos propios. Así son las cosas. Muchos pilotos de F1 que llegaron a Fórmula E sufrieron un golpe de realidad", agregó.

"Es un deporte raro, un mundo raro que no está enfocado meramente en el rendimiento. No es como el tenis, el golf o el futbol donde puedes compartir tus habilidades en cada momento. Los equipos escogen las opciones más seguras o gente de su círculo”, finalizó Evans.

