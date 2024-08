El DRÁSTICO cambio que planea la F1

Stefano Domenicali sigue siendo un gran partidario del formato de parrilla invertida y le gustaría darle una oportunidad en la Fórmula 1.

Según el director general de la Fórmula 1, no tiene nada de falso el rumor de que podría buscar implementarlo en el futuro para tratar de equilibrar más la disparidad entre los equipos.

Se ha hablado mucho en los últimos años sobre la posible introducción de carreras de parrilla invertida en la Fórmula 1. Este formato se ha utilizado en la Fórmula 2 y la Fórmula 3 durante años, y A menudo crea carreras de velocidad sorprendentes.

La introducción de este formato también podría proporcionar mucho entretenimiento en la Fórmula 1, pero no parece que vaya a despegar principalmente a que los equipos y pilotos no están a favor de ello. Pero si Domenicali se sale con la suya, esa discusión aún no ha terminado.

¿Qué dijo Stefano Domenicali sobre las parrillas invertidas?

"Por supuesto, hay ciertos temas que son bastante controvertidos", dijo a Motorsport.com.

"Podemos discutir nuevamente si es necesario hacer una parrilla invertida o tal vez sólo la mitad de la parrilla, como hacemos en la Fórmula 2 y la Fórmula 3. Así que siempre hay cosas en las que pensar, con la intención de mantenerlo siempre interesante", agregó.

Aunque Domenicali se declara purista, es un gran defensor de la idea de introducir una parrilla invertida en la Fórmula 1.

"Personalmente, Diría: ¿por qué no? Proporciona mucha acción, se trata de adelantar y estás luchando por puntos. Algunas personas dicen: 'Oh, esa es una forma falsa de correr. ¿No hay nada falso en algo que crees que es falso?' El formato correcto, siempre y cuando produzca una gran acción, discútelo una vez, sí", finalizó.

