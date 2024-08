El nuevo ATAQUE de Carlos Sainz a los medios

Carlos Sainz volvió a explotar contra los medios de comunicación y les lanzó un sutil ataque.

En una entrevista con la revista GQ España, el corredor nacido en Madrid dijo lo siguiente: "Sinceramente creo que por la gente que conoce bien este deporte no estoy infravalorado. Por los jefes de equipo, los pilotos o la gente que está muy metida en el día a día de este deporte, nunca me he sentido infravalorado.

"Ni por los ingenieros, la gente que sigue el detalle. Quizás por los medios o por la gente que entiende un poco menos o que sigue este deporte de manera un poco más superficial y que no se haya metido al detalle, es posible que igual alguna vez se me haya prestado menos atención o se me haya infravalorado.

"Pero como digo siempre, a mí los que me importan son los que entienden de verdad este deporte, y en ese sentido nunca me he sentido infravalorado por mis rivales, por los ingenieros y por los jefes de equipo.

¿Por cuántos años fichó Carlos Sainz con Williams?

El lunes finalmente se anunció que Sainz continuará su carrera en la Fórmula 1 con Williams. Durante mucho tiempo, Audi parecía estar en la pole position, pero el propio Sainz no parecía ver ningún beneficio en ello.

Red Bull y Mercedes también parecieron estar mirando al español por un momento y Alpine también elogió los logros de Sainz. Al final fue Williams y Sainz dijo que lo pensó durante mucho tiempo.

Mediante un comunicado de prensa, el equipo británico dio a conocer detalles del contrato de Carlos Sainz: "Williams Racing ha anunciado hoy que Carlos Sainz completará la alineación de pilotos del equipo para la temporada 2025 del Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la FIA y más allá.

"Con una década de competición en la F1 a sus espaldas, Sainz se unirá a Williams procedente de la Scuderia Ferrari con un contrato de dos años con opciones de ampliación.

"Carlos correrá junto a Alex Albon para Williams Racing en 2025 y en la nueva era de las regulaciones de la F1, ya que la formidable pareja busca liderar la misión del equipo de volver a la parte delantera de la parrilla. Seguirá compitiendo con el número 55", comentaron.