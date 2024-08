Sainz se pone a la ALTURA de Hamilton

Carlos Sainz se puso a la altura de Lewis Hamilton, a pesar de ser reemplazado por el británico en Ferrari.

En palabras durante una entrevista con GQ España, el corredor español declaró lo siguiente: "Bueno, yo creo sinceramente que no, Lewis Hamilton no es mejor que yo, obviamente no. Igual que si le haces esta pregunta a los 18 otros pilotos te contestarán lo mismo.

"Yo creo que soy la mejor opción para cualquier equipo de Fórmula 1 porque si no tuviese esta mentalidad no sería piloto de Fórmula 1 y no tendría el alma competitiva que tengo. Y los otros pilotos te contestarán lo mismo.

"Dicho eso, obviamente entiendo la decisión de Ferrari, la oportunidad de fichar a un siete veces campeón del mundo y lo que ello puede conllevar y atraer a un equipo. Por eso, cuando lo he visto de manera reflexiva, no me ha dolido tanto.

"Porque al final no es que te esté sustituyendo cualquier otro piloto, sino que te estás sustituyendo el mejor piloto de la historia o de los mejores pilotos de la historia de este deporte. Y al final, si me tiene que sustituir uno, que sea ese", finalizó.

¿Por cuántos años fichó Carlos Sainz con Williams?

El lunes finalmente se anunció que Sainz continuará su carrera en la Fórmula 1 con Williams. Durante mucho tiempo, Audi parecía estar en la pole position, pero el propio Sainz no parecía ver ningún beneficio en ello.

Red Bull y Mercedes también parecieron estar mirando al español por un momento y Alpine también elogió los logros de Sainz. Al final fue Williams y Sainz dijo que lo pensó durante mucho tiempo.

Mediante un comunicado de prensa, el equipo británico dio a conocer detalles del contrato de Carlos Sainz: "Williams Racing ha anunciado hoy que Carlos Sainz completará la alineación de pilotos del equipo para la temporada 2025 del Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la FIA y más allá.

"Con una década de competición en la F1 a sus espaldas, Sainz se unirá a Williams procedente de la Scuderia Ferrari con un contrato de dos años con opciones de ampliación.

"Carlos correrá junto a Alex Albon para Williams Racing en 2025 y en la nueva era de las regulaciones de la F1, ya que la formidable pareja busca liderar la misión del equipo de volver a la parte delantera de la parrilla. Seguirá compitiendo con el número 55", comentaron.

