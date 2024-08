El fichaje que sería HISTÓRICO en Aston Martin

Han señalado un fichaje que podría ser histórico para Aston Martin, el equipo de Fernando Alonso en la Fórmula 1.

De acuerdo con las palabras en una entrevista con MundoDeportivo de Jo Ramírez, ex mecánico de McLaren, la idea de juntar al bicampeón con Max Verstappen sería algo muy impactante para la categoría: "Diría que lo bonito de eso es que los dos se empujen más de lo que ellos piensan que se empujan.

"Verlos juntos quedaría para la historia, claro. Yo no juntaría a Alonso con Max porque es muy difícil. No repetiría un Senna-Prost. La experiencia que tuvimos en McLaren… la gente se lo piensa dos veces.

Igual que la batalla que podríamos haber vivido si Senna no hubiera fallecido: una de las grandes pérdidas que hubo con el fallecimiento de Ayrton fueron los grandes duelos que se avecinaban con Michael Schumacher. Senna ya sabía que Michael era el próximo, así que nos hemos perdido una gran batalla.

"No lo haría porque los egos de estos deportistas a este nivel son muy grandes y es difícil. Por ejemplo, Ayrton siempre tenía un temor. Me decía: “Alain siempre va a tener el mejor coche porque lleva más tiempo en McLaren, siempre tendrá el mejor motor porque la conexión entre él y Honda son muy fuertes”.

"Y llegó el momento que cuando recibíamos los motores, les decíamos: “Estos son los 5 motores que vamos a usar en este Gran Premio”. Y en una carrera el jefe de mecánicos de Senna escogía sus motores y en la otra lo hacía el jefe de mecánicos de Prost.

"Y los mecánicos ni si quiera tenían ni idea de cuál era mejor. Variación entre motores siempre hay un poco... unos 5 u 8 caballos de diferencia... pero ya no había suspicacias y polémica. Ya no se iban a quejar. Así sabían que no había favoritismo", señaló.

¿Cómo marcha la clasificación del Campeonato de pilotos tras el GP de Bélgica?

El Gran Premio de Bélgica confirmó el gran problema en el que se encuentra Red Bull en el campeonato de pilotos. La dramática forma en la que se definió la carrera en el circuito de Spa-Francorchamps con el 1-2 para Mercedes dejaba aún más cerrado el campeonato y puso en predicamento el posible campeonato para Max Verstappen.

Afortunadamente para el neerlandés, Russell fue descalificado, permitiéndole sumar más puntos al subir una posición en la clasificación final de la carrera.

Checo terminó séptimo en la carrera que ganó finalmente Lewis Hamilton por el grosero error de Mercedes con Russell.

Por el lado de los hispanos, Carlos Sainz fue el mejor calificado en sexto lugar de la carrera, mientras Fernando Alonso acabó en octavo para sumar unos cuantos puntos más a su causa.

1- Max Verstappen - 277 pts

2. Lando Norris - 199 pts

3. Charles Leclerc - 177 pts

4. Oscar Piastri - 167 pts

5. Carlos Sainz - 162 pts

6. Lewis Hamilton - 150 pts

7. Checo Pérez - 131 pts

8. George Russell - 116 pts

9. Fernando Alonso - 49 pts

10. Lance Stroll - 24 pts

11. Nico Hulkenberg - 22 pts

12. Yuki Tsunoda - 22 pts

13. Daniel Ricciardo - 11 pts

14. Oliver Bearman - 6 pts

15. Pierre Gasly - 6 pts

16. Kevin Magnussen - 5 pts

17. Alexander Albon - 4 pts

18. Esteban Ocon - 4 pts

19. Guanyu Zhou - 0 pts

20. Valtteri Bottas - 0 pts

21. Logan Sargeant - 0 pts

