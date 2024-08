Norris AMENAZA a Verstappen

Lando Norris está compitiendo por victorias en F1 con McLaren con más frecuencia esta temporada que en las últimas y definitivamente puede llamar a Max Verstappen y Red Bull Racing un competidor desde esta temporada.

El británico advierte que esto provocará más peleas y, por tanto, más choques con la competencia, después de que las cosas ya hayan ido mal esta temporada.

Norris admite que el mundo en el que a menudo se encuentra, el de La F1 es diferente al mundo fuera del deporte. Lo nota aún más esta temporada, ahora que participa al frente.

Norris cree que son dos mundos completamente diferentes, algo con lo que también tuvo que aprender. para hacer frente.

En conversación con RacingNews365 dice Norris que, de manera realista, chocará unas cuantas veces más con competidores, incluido Verstappen, durante las carreras de F1 ahora que está compitiendo por victorias y pronto quizás también por el título.

Norris en un mundo completamente diferente fuera de la F1

"Espero chocar más con Max y con diferentes pilotos en el futuro. No porque espere chocar con ellos, son esos escenarios y circunstancias que siempre van a suceder", declaró.

"Si tienes otros cinco o diez años en la F1, estás "Voy a tener esas situaciones en algún momento", mencionó.

"Lo que hago ahí fuera de la F1 es un mundo diferente. Es una vida diferente. Es una mentalidad diferente. Ni siquiera uso el mismo cerebro aquí que durante la carrera cuando tengo el casco puesto", agregó.

"No me importa si jugué pádel con alguien la semana pasada o cené con alguien. No cambia lo que quiero hacer en la cancha, que es ganar. Te hace querer ganarles más que menos", destacó.

"Para mí son dos mundos diferentes, lo que hago dentro y fuera de la pista. Cómo me comporto y con quién interactúo fuera de la pista no podría estar más lejos de mi mentalidad como piloto y en el coche", finalizó.

