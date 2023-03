Charles Leclerc sin duda es uno de los pilotos más frustrados del día, después de tener que abandonar la carrera por falla en el motor en la vuelta 41 del Gran Premio de Bahréin.

Al ser preguntado al finalizar la carrera sobre sus sensaciones al respecto, el de Mónaco no dudó en dejar claro que no fue definitivamente su fin de semana.

"El carro era de podio y estaba ahí, teníamos buen ritmo, todo estaba bien, es una lástima esto, tenemos que retomar de esto, aprender y mejorarlo"

you will come back stronger @Charles_Leclerc, as you always do. we are always behind you. #bahrainGP pic.twitter.com/6CSWz4PSYe