El MOTIVO por el que Sainz rechazó a Audi y fichó por Williams

Se ha sugerido el verdadero motivo por el cuál Carlos Sainz decidió rechazar a Audi y fichar por Williams para la temporada 2025 de la Fórmula 1.

En su aparición con el podcast Red Flags, Gunther Steiner, ex jefe de equipo en Haas, ofreció una explicación de la decisión del corredor nacido en Madrid: “Diría que estoy sorprendido, no impactado. Ya no me impacta, hace falta mucho para impactarme. Estoy un poco sorprendido.

"Pero como dije antes con el equipo Audi, si traes a un Carlos Sainz y tienen a Carlos Sainz y Nico Hulkenberg, esto atrae a otros grandes talentos porque te tomas las cosas en serio. Has hecho todo lo posible para conseguir a la mejor gente.

“No creo que Williams pague más de lo que pagaría Audi. Y para Carlos, no es solo una cuestión de dinero. Es más una cuestión de ‘¿Dónde estaré? ¿Dos años, tres años, tal vez más?’.

"Quizás en Williams dijeron: ‘Puedes irte después de 2026 si estamos en una mala situación cuando llegue el gran cambio regulatorio. En Audi, podrían haber dicho: ‘Tienes que quedarte al menos tres años en total’. Y podría haber dicho: ‘Quiero la libertad de irme a finales de 2026’.

"Pero entonces, si eres Audi, simplemente dices: ‘Sí, también haremos este trato porque estamos convencidos de que en 2026 seremos competitivos’. Quiero decir, si quien esté al mando de Audi a finales de 2026 no es bueno, de todos modos no tendrá trabajo”, comentó.

¿Por cuántos años fichó Carlos Sainz con Williams?

El lunes finalmente se anunció que Sainz continuará su carrera en la Fórmula 1 con Williams. Durante mucho tiempo, Audi parecía estar en la pole position, pero el propio Sainz no parecía ver ningún beneficio en ello.

Red Bull y Mercedes también parecieron estar mirando al español por un momento y Alpine también elogió los logros de Sainz. Al final fue Williams y Sainz dijo que lo pensó durante mucho tiempo.

Mediante un comunicado de prensa, el equipo británico dio a conocer detalles del contrato de Carlos Sainz: "Williams Racing ha anunciado hoy que Carlos Sainz completará la alineación de pilotos del equipo para la temporada 2025 del Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la FIA y más allá.

"Con una década de competición en la F1 a sus espaldas, Sainz se unirá a Williams procedente de la Scuderia Ferrari con un contrato de dos años con opciones de ampliación.

"Carlos correrá junto a Alex Albon para Williams Racing en 2025 y en la nueva era de las regulaciones de la F1, ya que la formidable pareja busca liderar la misión del equipo de volver a la parte delantera de la parrilla. Seguirá compitiendo con el número 55", comentaron.