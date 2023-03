Ángel Armando Castellanos

Domingo 5 Marzo 2023 10:32

Lewis Hamilton admitió que sus problemas en el Gran Premio de Bahréin se debieron a que su Mercedes W14 no tuvo agarre en el asfalto.

Las Flechas Plateadas reportaron inconvenientes con sus desde el arranque de la competencia. Hamilton entró a pits muy pronto, pero su malestar no cambió.

"Fue una carrera divertida en lo posible, normalmente solo me gusta correr. Fue un buen comienzo, especialmente para Fernando, pero después estuve resbalando mucho, no tuve mucho agarre y no pude seguir el ritmo de los demás", admitió tras la prueba.

Lewis acabó quinto, a 2.915 segundos de Carlos Sainz y a 50.977 de Max Verstappen. Jamás estuvo en condiciones de pelear con Red Bull.

La gran batalla que sostuvo fue con Fernando Alonso, quien acabó venciéndolo con un buen rebase. El británico, acostumbrado a imponerse al español, esta vez vio invertidos los papeles.

"Hay mucho por hacer"

Lewis reconoció que Mercedes aspirar a pelear con Ferrari, pero hoy sólo sumaron más puntos porque Charles Leclerc abandonó.

"Los calificamos como los que están igual que nosotros, pero tenemos mucho, pero mucho trabajo por hacer", sentenció.