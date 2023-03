Charles Leclerc ha tenido que dejar la carrera en la vuelta 41, después de quedarse sin potencia y perder el auto por completo, culminando así los problemas que tuvo desde la clasificación inicial. y dando muestras del complicado año que viene para Ferrari.

Después de comenzar titubeante el fin de semana con una Q1 donde incluso vio como partes de su monoplaza fueron desprendidas, evidenciando el mal augurio que podría venir para la Scuderia.

LAP 41/57



Oh no, not again 😖



📻 "No power" sighs Leclerc - he's out ❌#BahrainGP #F1 pic.twitter.com/bRfRr6B2iR