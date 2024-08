Williams explica porqué fueron la mejor opción para Sainz

Carlos Sainz ha firmado un contrato de dos años con Williams con opciones de extenderlo más allá de 2026

James Vowles, de Williams, se ha sincerado sobre sus esfuerzos por traer a Carlos Sainz a su equipo desde Ferrari, incluido su séquito.

Sainz ha sido confirmado como el segundo piloto de Williams para 2025, asociándose con Alex Albon después de un largo período de negociación con Williams después de que se confirmara que el mandato de Sainz en Ferrari terminaba a principios de este año.

En declaraciones a los medios tras el anuncio de Sainz como piloto de Williams para 2025, el jefe del equipo

James Vowles reveló que su primer contacto con el español en realidad se remonta a Abu Dhabi en 2023, incluso antes de la confirmación de Ferrari de la llegada de Lewis Hamilton, y antes de que Sainz se convirtiera en agente libre en el mercado de pilotos.

Relacionado: Russell confiesa su SUFRIMIENTO en Mercedes

¿Qué dijo James Vowles sobre Carlos Sainz?

“El año pasado hablé con un solo equipo de pilotos en Abu Dabi, solo uno, y fue Carlos, para que quede muy claro”, explicó Vowles.

“No hice una apuesta de margen. Me decanté por un piloto que pensé que marcaría la diferencia”, agregó.

Dado que Vowles solo había mostrado interés en Sainz en un momento en el que el español, aparentemente, no estaba disponible para fichar, el jefe del equipo británico dijo que no había estado interesado en poner los huevos en demasiadas canastas en ese momento.

“También pensé, para ser completamente transparente, que no tendríamos el peso en el coche, y no se conocen los números, pero si hubiéramos estado en una posición de sumar puntos cada fin de semana, en realidad creo que habría sido una elección más difícil para él si Ferrari estuviera más en problemas, y no sabía que lo estaría”, dijo.

“Mi objetivo era posicionarme de la manera más sensata posible para eso. Pero el rendimiento lo impulsa todo. Si estás en los puntos, tienes muchas más llamadas telefónicas que si no lo estás”, explicó.

“No llamé ni me puse en contacto con nadie más. De hecho, la única vez que lo hice fue más adelante en el programa, cuando quedó muy claro que Carlos podría no unirse a nosotros. En ese momento, tengo que asegurarme de poner todos mis huevos en varias canastas para cubrirlo”, reconoció.

“Pero él sabe cuándo lo hice, y fue muy tarde en el proceso. La razón por la que lo hice, y es lo mismo con el elemento público de las cosas, es que creo firmemente en lo que estamos haciendo aquí. Realmente creo en lo que estamos haciendo, en la dirección del viaje y en por qué tendremos éxito”, prosiguió.

Profundizando en el proceso, Vowles dijo que el trío de Carlos que constituye el equipo de Sainz el propio Sainz, su padre, campeón del mundo de rally y Dakar, Carlos padre, y su mánager y primo Carlos Onoro encajan perfectamente en el equipo con sede en Grove.

“Creo que lo mismo ocurre con Carlos: si te decides por un individuo, eso marcará la diferencia, y no solo me concentro en lo rápido que es en el auto, me concentro en cómo es como personalidad”, dijo.

Por cierto, esto también incluye cómo es su entorno, que incluye a Carlos, su manager, y Carlos, su padre. Su padre está tan orientado al rendimiento como Junior. Es un personaje increíble y los tres juntos forman un paquete.

“Eso es lo que necesitamos aquí en Williams. Creo que encajan absolutamente perfectamente. Son las palabras exactas que les dije desde el principio hasta el final de este viaje.

“Así que la razón para hacerlo público es porque fue la decisión correcta para todas las partes. Creo en eso y, como resultado de eso, ¿por qué no poner el corazón en la manga y ver qué sucede?

“El peor de los casos es que ustedes (los medios) lo recojan y lo pisoteen un poco. Estoy de acuerdo con eso. Necesito hacer todo lo posible para que él esté aquí”.

Dado que la primera conversación de Vowles con Sainz fue anterior a su disponibilidad en el mercado de pilotos, se le preguntó si había tenido una bola de cristal para detectar la posibilidad de que se convirtiera en agente libre meses antes.

"No tenía ni la menor idea", dijo Vowles, revelando que su propia participación en las negociaciones del contrato de Lewis Hamilton desde su época en Mercedes no le había dado ninguna pista de que el siete veces campeón del mundo de F1 desencadenaría el caos en el mercado de pilotos.

"Fue un shock total para mí cuando anunciaron a Lewis, no tenía ni la menor idea. Sabía que Lewis tenía su corazón puesto allí eventualmente, pero también sabía el final de ese acuerdo, porque yo era parte de él. Me caí de la silla ese día cuando eso sucedió", finalizó.

Relacionado