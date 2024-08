Sainz EXHIBE las fallas de Ferrari

Carlos Sainz puede haber fichado por Williams, pero aún le interesa terminar bien en Ferrari y ha dejado claro en qué se están equivocando.

Carlos Sainz terminó en sexta posición en el Gran Premio de Bélgica, pero no terminó nada contentó y mandó un duro mensaje a Ferrari.

Ferrari de nuevo fue superado por los autos de Mercedes, McLaren y Red Bull, reflejando los problemas de la Scuderia a lo largo de la temporada.

A pesar de etar aún como tercer lugar en el campeonato de contructores, el equipo italiano ha ido en una inercia descendente las últimas carreras, y podría verse pronto incluso superado por Mercedes en el campeonato.

Después de terminar la carrera, Sainz explicó algunos de los detalles de porqué Ferrari no ha podido estar a la altura de sus rivales en las carreras.

¿Qué dijo Carlos Sainz sobre los problemas de Ferrari?

"Cuando ves el ritmo de Mercedes, Red Bull y McLaren en la carrera, no lo creo. Creo que todavía dos o tres décimas. Así que sí, con un coche empezamos en la pole, ya sabes, y aun así terminamos antes", declaró Carlos.

"Con mi coche, sentí que estábamos en condiciones de subir al podio, y luego, tan pronto como todos pusieron el corazón en el acelerador, se podía ver qué ritmo estaba... cada uno estaba haciendo y sí, aunque mi último intento me hizo sentir muy competitivo y rápido, cuando me dijeron los tiempos de vuelta de los demás que me gustaría que no fueran tan rápidos como me gustaría", agregó.

"Sí, cuanto más rápido pasamos por las curvas, peor se pone el rebote, así que hacia el final de la carrera no estábamos de vacaciones", finalizó.