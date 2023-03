Oscar Piastri ha tenido un amargo debut como piloto principal en Fórmula 1 al tener que abandonar la carrera en la vuelta 16 del Gran Premio de Bahréin.

El piloto australiano no ha podido disfrutar de una carrera completa en su primera ocasión en el circuito, y debido a múltiples fallas eléctricas con su volante ha tenido que dejar la carrera marcando el primer abandono de la temporada.

