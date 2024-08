¡SE ACABÓ! Checo anuncia el momento de su retiro

Sergio Pérez anunció el momento de su retiro de la Fórmula 1, en medio de muchos rumores sobre su futuro en Red Bull.

En declaraciones en una entrevista con el programa "De estreno", el corredor mexicano dejó muy claros sus planes para el futuro cercano: "Este es mi último contrato ahora, pero obviamente no he terminado y tengo buenos años, no tengo muchos años sin duda.

"Siempre lo he dicho, ¿no? Que tengo, tengo un cierto límite donde no me gustaría estar más aquí porque simplemente quiero ver a mis hijos crecer, quiero estar más tiempo con ellos.

"El estar en Fórmula 1 te quita absolutamente todo, ¿no? Y la vida se la entregas al 100% porque no solo son las carreras, es la preparación que tienes que tener, la dedicación, los compromisos, las preparaciones de carrera, los patrocinadores.

"Entonces, al final, con 24 carreras al año, más simuladores, más compromisos de patrocinadores, veo muy poco a mis hijos, ¿no? Y soy muy consciente de que los años pasan, pero no estoy diciendo que me voy a retirar, digamos que no voy a ser un Alonso que está aquí a los 40", aseguró.

Relacionado: ÚLTIMA HORA: ¡Hay cambio OFICIAL en las filas de Red Bull!

¿Hasta cuándo renovó Checo Pérez con Red Bull?

Checo Pérez ha renovado su contrato con Red Bull por dos temporadas más. A través de sus redes sociales, el equipo hizo oficial el anuncio de la renovación del mexicano tras finalizar la temporada 2024.

Después de varios teasers sobre un anuncio de Red Bull a lo largo de sus redes sociales, por fin se ha dado a conocer el final de la novela en cuanto al futuro del mexicano.

De esta manera, los campeones aseguran su alineación ganadora por dos temporadas más y pinta para ser la mejor alineación de la historia de la escudería, llegando con ella a la nueva era de regulaciones de 2026.

Checo seguirá en el mejor asiento de la parrilla en la Fórmula 1 gracias a sus buenas actuaciones y a la gran química que ha logrado generar con Max Verstappen, siendo el compañero que mejor rendimiento ha logrado tener a lado del holandés desde que éste es el piloto principal.