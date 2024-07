Williams PRESUME el fichaje de Carlos Sainz

Williams presumió a Mercedes y Red Bull el fichaje de Carlos Sainz para la temporada 2025 de la Fórmula 1.

James Vowles, jefe de equipo, comentó a los medios sobre la decisión de hacerse con los servicios del corredor español: "Sí, me sorprendió que Mercedes y Red Bull desairaran a Sainz, es la respuesta corta a la pregunta.

"Porque lo considero uno de los cuatro mejores pilotos, si no, a veces, el piloto número dos de la parrilla. ¿Por qué no querrías eso en tu equipo? Porque mi visión de las cosas es que, fundamentalmente, los competidores se están acercando cada vez más.

"Entonces, la diferencia marginal que un piloto puede hacer, y no me refiero solo a términos de rendimiento, mira a Carlos, mira a cada equipo en el que ha estado. Han mejorado significativamente. Y entiendo por qué, después de pasar los últimos nueve meses hablando con él al menos semanalmente, si no a diario, la verdad.

"Rachel, mi pareja, ha estado muy confundida en cuanto a nuestra relación juntos en relación con la mía con Carlos. Pero lo que me he dado cuenta con él es que es una máquina de rendimiento.

“Él hará absolutamente todo lo que esté a su alcance para transformarse no sólo a sí mismo, sino también al equipo que lo rodea al mismo tiempo", comentó el directivo de la escudería británica.

¿Por cuántos años fichó Carlos Sainz con Williams?

El lunes finalmente se anunció que Sainz continuará su carrera en la Fórmula 1 con Williams. Durante mucho tiempo, Audi parecía estar en la pole position, pero el propio Sainz no parecía ver ningún beneficio en ello.

Red Bull y Mercedes también parecieron estar mirando al español por un momento y Alpine también elogió los logros de Sainz. Al final fue Williams y Sainz dijo que lo pensó durante mucho tiempo.

Mediante un comunicado de prensa, el equipo británico dio a conocer detalles del contrato de Carlos Sainz: "Williams Racing ha anunciado hoy que Carlos Sainz completará la alineación de pilotos del equipo para la temporada 2025 del Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la FIA y más allá.

"Con una década de competición en la F1 a sus espaldas, Sainz se unirá a Williams procedente de la Scuderia Ferrari con un contrato de dos años con opciones de ampliación.

"Carlos correrá junto a Alex Albon para Williams Racing en 2025 y en la nueva era de las regulaciones de la F1, ya que la formidable pareja busca liderar la misión del equipo de volver a la parte delantera de la parrilla. Seguirá compitiendo con el número 55", comentaron.

