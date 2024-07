Las palabras de Leclerc a Sainz tras su paso a Williams

Charles Leclerc le ofreció unas palabras a Carlos Sainz tras el fichaje del español por Williams.

En sus redes sociales, el corredor monegasco lanzó un mensaje a su compañero de equipo: "Te deseo lo mejor para tu nueva aventura el próximo año Chili.

"Aún nos queda media temporada juntos para tener algunos momentos más especiales como compañeros", comentó en su perfil oficial de redes sociales.

Wishing you the best for your new adventure next year Chili 🌶️

Still got half a season together to have some more special moments as teammates 🏎️💨💨 pic.twitter.com/QNB1XnNCQj