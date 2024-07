Las razones de Sainz para FIRMAR con Williams

Carlos Sainz ha dado sus primeras palabras como piloto de Williams para la temporada de 2025.

Williams anunció la llegada del español por varias temporadas, por lo que después de muchos meses por fin se conoce la alineación que tendrá con Alexander Albon.

Apelando al gran trabajo de transformación que han hecho en la fábrica y el personas, Vowles siempre tuvo claro que Sainz llegaría pronto.

A pesar de haber dicho en el GP de Bélgica que esperaría más tiempo para dar su desición, sorprendió a todos con el anuncio.

¿Qué dijo Carlos Sainz sobre su llegada a Williams?

“Estoy muy contento de anunciar que me uniré a Williams Racing a partir de 2025. No es ningún secreto que el mercado de pilotos de este año ha sido excepcionalmente complejo por varias razones y que me ha llevado algo de tiempo anunciar mi decisión", explicó.

"Sin embargo, estoy completamente seguro de que Williams es el lugar adecuado para que continúe mi viaje en la F1 y estoy extremadamente orgulloso de unirme a un equipo tan histórico y exitoso, donde muchos de mis héroes de la infancia condujeron en el pasado y dejaron su huella en nuestro deporte", agregó.

"El objetivo final de devolver a Williams a donde pertenece, en la parte delantera de la parrilla, es un desafío que acepto con entusiasmo y positividad. Estoy convencido de que este equipo tiene todos los ingredientes adecuados para hacer historia nuevamente y, a partir del 1 de enero, daré lo mejor de mí para impulsar a Williams hacia adelante junto con cada uno de los miembros del equipo", destacó.

"Quiero agradecer a James Vowles y a todo el Consejo de Administración de Williams por su confianza y determinación. Su sólido liderazgo y convicciones han jugado un papel importante en mi toma de decisiones. Creo sinceramente que el núcleo de todo equipo exitoso se encuentra en su gente y su cultura", destacó.

"Williams es sinónimo de herencia y pura competición, los cimientos del proyecto que tenemos por delante son muy sólidos y tengo muchas ganas de formar parte de él a partir del año que viene", finalizó.