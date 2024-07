VIDEO: ¡FUERTE accidente en la famosa curva de Spa!

Durante los entrenamientos libres 3 del Gran Premio de Bélgica hubo una bandera roja después de que la estrella de Aston Martin, Lance Stroll, chocara con las barreras en Eau Rouge.

En condiciones muy húmedas y desafiantes en Spa, varios pilotos habían coqueteado con los límites de la pista en las primeras etapas de la última sesión de práctica antes de la clasificación, pero Stroll perdió el control de su coche al entrar en la infame curva poco menos de 15 minutos después de la FP3.

Cuando el coche de Lance chocó con las barreras, las banderas rojas se agitaron instantáneamente y el equipo de comentaristas de Sky Sports informó que su colisión fue suficiente para que el vehículo médico fuera desplegado de inmediato.

A soaking wet Spa track sent Stroll sliding into the barriers 💥#F1 #BelgianGP pic.twitter.com/i9uourM4XC