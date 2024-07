Alonso señala el GRAVE error de Aston Martin

Fernando Alonso ha demostrado su malestar con Aston Martin después de que algunas de las estrategias elegidas no fueran favorecedoras para él.

Aston Martin tuvo de nuevo un resultado de mitad de la parrilla en el Gran Premio de Hungría, donde Lance Stroll terminó en lugar 10 y Alonso en lugar 11.

Desde una etapa temprana de la carrera, Fernando era conocedor que las aspiraciones en la carrera estarían limitadas.

En palabras posteriores a la carrera, Alonso explicó los momentos en los cuales se desplomó la carrera para Aston Martin.

¿Qué dijo Fernando Alonso sobre el GP de Hungría?

"No me interesa saberlo tío, ya sé que he perdido la carrera con todo el mundo", dijo en el radio al equipo durante la carrera.

"Todavía no entiendo por qué hemos parado, pero OK", dijo Alonso a los medios.

"Lo hablamos por la mañana, si paras en la vuelta siete, hay 63 vueltas para hacer con un medio y otro duro es un desafío por parte de ese punto, lo sabíamos todos pero se decidió así, creo que hasta pude estirar ese primer stint, un poco sorpresa.... No teníamos ritmo y la estrategia no ayudó", destacó.

"Me llamaron en la vuelta siete y en la vuelta ocho supe que la carrera había terminado", finalizó Fernando