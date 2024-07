Stroll le juega SUCIO a Alonso en el GP de Hungría

Lance Stroll decidió desobedecer las indicaciones de Aston Martin en el Gran Premio de Hungría y terminó afectando a Fernando Alonso

En un hecho fuera de precedentes esta temporada, Lance Stroll decidió ignorar los acuerdos y las instrucciones, poniendo en riesgo la confianza de Alonso.

El Gran Premio de Hungría se distinguió por una carrera en la que los equipos se metieron mucho en las indicaciones de los equipos a los pilotos.

Así como McLaren determinó el resultado de la carrera gracias a la orden de pedir que Lando Norris entregara la primera posición a Oscar Piastri.

También, Aston Martin solicitó a Lance Stroll que dejara pasar a Fernando Alonso para que entrara en la zona de puntos de la carrera.

¿Cómo fue la situación en Aston Martin entre Fernando Alonso y Lance Stroll?

"Te sugiero que aflojes y dejes pasar a Fernando. Está cuatro segundos por detrás", le dijeron por radio a Stroll al final de la carrera.

Pero el hijo del dueño del equipo hizo caso omiso de las indicaciones y se siguió hasta la meta sin desacelerar.

Para suerte de Lance, Alonso es un veterano de mil batallas que no se gancha con este tipo de situaciones menores.

"No me importó demasiado, era un punto para el equipo. No importa qué coche de los dos se lleve ese punto. Creo que estuvo intentando hasta la última curva pasar a Tsunoda, así que creo que fue lo que había que hacer", declaró Fernando.

"No sé. La victoria en la carrera es diferente a las posiciones 10ª y 11,ª pero si ese era el acuerdo que tenían antes de la carrera, hay que cumplirlo. Aunque entiendo que podría ser frustrante", destacó Alonso.

Al final, Fernando tiene razón, ya que no cambia nada en el campeonato. Alonso sigue noveno, muy lejos de Russell y muy encima de Stroll.