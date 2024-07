NUEVO ataque de Alonso contra la FIA

Fernando Alonso volvió a lanzar un ataque contra la Federación Internacional del Automovilismo tras la clasificación del Gran Premio de Hungría.

El piloto asturiano habló con los medios tras acabar séptimo en la quali en el Hungaroring y dijo lo siguiente: "La verdad es que, mira, la FIA a veces lo hace bien y otras veces comete errores groseros. Y hoy ha cometido uno. Ha puesto la bandera roja cuando estaba en la última curva, lo cual es sorprendente.

"Teniendo un accidente en la curva 8, normalmente siempre esperan a que los coches completen la vuelta. Pues esa es la norma hablada. Y luego, al entrar en el pitlane, a Lance y a mí nos han metido en parque cerrado. Han cerrado el pitlane y nos han metido en parque cerrado. Nos hemos bajado del coche.

"Luego nos han dicho que la Q3 volvía a empezar. Hemos vuelto al coche, nos han apretado los cinturones, hemos ido al garaje. Ya no tenía más neumáticos, así que no he salido más. Pero una décima y media más venía mejorando, hasta la última curva que salió la bandera roja.

"No sé a cuánto está el coche delante, seguramente no cambie nada. Pero esto de entrar en el parque cerrado, luego reabrirlo y todas estas cosas, normalmente no pasan en estas carreras.

"Ha sido difícil porque el coche se comportó bastante diferente ayer y tuvimos que reajustar muchas cosas en el coche. Y la verdad es que he tenido un fin de semana de una mala suerte también importante. Ninguna vuelta con las blandas en las Free Practice conseguí completarla", comentó.

¿Qué pasó en la clasificación del Gran Premio de Hungría?

Lando Norris se quedó con la pole del Gran Premio de Hungría 2024 de la Fórmula 1. El británico, junto a su compañero de equipo Oscar Piastri, vencieron por muy poco al tricampeón del mundo. El neerlandés se quedó apenas a 0.046 segundos del mejor tiempo marcado.

Detrás de ellos llegaron Carlos Sainz y Lewis Hamilton. Completando el orden de los primeros diez, quedaron Charles Leclerc, Fernando Alonso, Lance Stroll, Daniel Ricciardo, y Yuki Tsunoda, quien sufrió un terrible choque. Con poco más de dos minutos restantes en la sesión, Yuki Tsunoda pegó muy fuertes con las barreras del Hungaroring, provocando que destrozara su auto y una nueva bandera roja.

El japonés perdió el control de su auto entre las curvas 11 y 12, impactando de lado e incluso elevando un costado de su monoplaza en el aire. Evidentemente, su rb Visa Cash App sufrió muchos daños.

Durante la Q2, quedaron eliminados Nico Hulkenberg, Valtteri Bottas, Alexander Albon, Logan Sargeant y Kevin Magnussen. Lewis Hamilton se quedó muy cerca de quedar fuera de la Q3, pero logró pasar por apenas unas milésimas.

Sergio Pérez tuvo un trágico resultado en la Q1 de la clasificación del Gran Premio de Hungría 2024. El número 11 chocó de manera terrible y ya no pudo mejorar su tiempo, quedando en el puesto 16º. El mexicano perdió el control de su RB20 en la curva 8 del Hungaroring y patinó hasta las barreras, chocando el auto de la parte de atrás.

Su monoplaza quedó destrozado de la parte trasera y esto marca un error nuevamente en clasificación del mexicano. Recordar que el auto número 11 de Red Bull viene de tener muchos problemas.

Se esperaba que el rendimiento del mexicano mejorara con unas cuantas piezas nuevas. Pérez lleva ya varias salidas en Q1 y Q2 durante la temporada 2024, con muchos rumores sobre su futuro y que lo ponen fuera del equipo para el verano.

Esto simplemente aumenta las probabilidades de que Sergio quede sin equipo para el próximo verano. Junto con él, fueron eliminados George Russell de manera sorprendente, Guanyu Zhou, Esteban Ocon y Pierre Gasly.

De manera increíble, Daniel Ricciardo se quedó con la mejor vuelta gracias a un tiempo de 1:15.050, superando a Lewis Hamilton y Max Verstappen. Es importante decir que el tiempo del australiano lo hizo con la pista en su mejor momento.

Carlos Sainz y Alexander Albon completaron al Top5, seguidos por Nico Hulkenberg, Lance Stroll, Charles Leclerc y Valtteri Bottas dentro de los mejores diez tiempo de la primera ronda de eliminación.

