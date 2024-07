REVELADO: La dolorosa conversación entre Horner y Checo sobre su crisis

Han revelado la dolorosa conversación que tuvo Christian Horner con Sergio Pérez sobre la crisis que vive el mexicano en la Fórmula 1.

El jefe de equipo en Red Bull dijo lo siguiente a Motorsport.com: "Quiero decir, tenemos una relación muy abierta. Y me senté con él en la cocina de mi casa y le dije: 'vamos, ¿qué está pasando? ¿Hay algo más?' Y me dijo, 'no, creo que le estoy dando demasiadas vueltas a las cosas'.

"Creo que ignorar lo que está pasando en el otro lado del garaje es un favor, que es el enfoque que está tomando ahora, sólo se centra en su propio rendimiento. Todos queremos que 'Checo' desarrolle el potencial que tuvo en las primeras cuatro o cinco carreras. Y sabemos que es capaz de hacerlo.

"Por eso le dimos una renovación anticipada para el año que viene, para intentar asentarlo. Y creo que ha estado un poco aturdido en las últimas carreras. Pero esperemos que hoy haya sido la señal de que está saliendo de eso.

"Y el equipo está trabajando muy duro con él para apoyarlo y asegurarse de que encuentra su forma, porque lo necesitamos desesperadamente", comentó el británico.

Relacionado: McLaren domina la FP3 en Hungría; Checo y Alonso, en problemas

¿Cómo marcha la clasificación del Campeonato de pilotos tras el GP de Gran Bretaña?

El Gran Premio de Gran Bretaña confirmó el gran problema en el que se encuentra Checo Pérez en el campeonato de pilotos.

La dramática forma en la que se definió la carrera en Spierlberg dejó aún más cerrado el campeonato y generó que dos pilotos se acercaran aún más al piloto mexicano de Red Bull.

Checo terminó décimo séptimo en la carrera que ganó Lewis Hamilton tras el superando a Lando Norris y Max Verstappen para demostrar el verdadero avance de Mercedes en la temporada.

El piloto mexicano de Red Bull sigue en un bache de resultados que han emparejado tanto el campeonato de pilotos como el de constructores y esta ocasión no fue la excepción. Afortunadamente para Checo, George Russell tuvo que retirar su auto y no sumó.

Por el lado de los hispanos, Carlos Sainz fue el mejor calificado en quinto lugar de la carrera y con la vuelta rápida mientras Fernando Alonso acabó dentro de la zona de puntos al terminar en el octavo lugar.

1- Max Verstappen - 255 pts

2. Lando Norris - 171 pts

3. Charles Leclerc - 150 pts

4. Carlos Sainz - 146 pts

5. Oscar Piastri - 124 pts

6. Checo Pérez - 118 pts

7. George Russell - 111 pts

8. Lewis Hamilton - 110 pts

9. Fernando Alonso - 45 pts

10. Lance Stroll - 23 pts

11. Nico Hulkenberg - 22 pts

12. Yuki Tsunoda - 20 pts

13. Daniel Ricciardo - 11 pts

14. Oliver Bearman - 6 pts

15. Pierre Gasly - 6 pts

16. Kevin Magnussen - 5 pts

17. Alexander Albon - 4 pts

18. Esteban Ocon - 3 pts

19. Guanyu Zhou - 0 pts

20. Valtteri Bottas - 0 pts

21. Logan Sargeant - 0 pts