Alonso revela nuevo secreto de su vida privada

Fernando Alonso reveló un nuevo secreto de su vida privada dentro de la Fórmula 1 2024.

En una entrevista con TopGear.com, el corredor nacido en España dijo lo siguiente: "Cada día manejo. Vivo en Mónaco, por lo que quizás uso más scooters que automóviles, pero sigo conduciendo; todas las semanas viajamos, por lo que necesito llevar mi automóvil al aeropuerto. Lo dejo ahí, lo llevo el domingo a casa.

"Tengo un Aston Martin DBX y lo que me encanta es que el coche no tiene balanceo ni cabeceo, la plataforma es súper estable y eso siempre me sorprendió. Mi pasión por conducir coches de carretera comenzó cuando obtuve mi permiso y esperé mucho tiempo.

"Como tienes 14 o 15 años, estás esperando el día en que cumplas 18 y finalmente puedas conducir coches. Ese primer momento que tienes libertad, estar solo en un coche y coger la autovía o ir a un restaurante por tu cuenta es algo que no se olvida.

"Además, tener el manual con un V12 es algo que creo que tiene más atractivo que tener un automático normal. Siempre he sido un gran fan del Aston Martin. Creo que últimamente es un paso adelante con el pasado, pero creo que la marca sigue siendo muy exclusiva.

"Algunas de las marcas de lujo para las que trabajé en el pasado fueron en una dirección diferente: números más grandes. Me gusta que este tipo de coches de lujo sean exclusivos y [las empresas] traten al cliente como clientes únicos, por lo que eres muy especial para ellos", señaló.

¿Hasta cuándo tiene contrato Fernando Alonso con Aston Martin?

El contrato multianual de Fernando llega cuando menos a la temporada 2026, cuando Aston Martin comenzará a trabajar en su unidad de potencia con Honda y será una oportunidad para que el asturiano evalúe si quiere seguir en la categoría, dependiendo seguramente del nivel mostrado por Aston Martin.

Por medio de los canales oficiales del equipo, Aston ha oficializado la estadía de manera prolongada del piloto español con la escudería propiedad de Lawrence Stroll.

A través de un comunicado, el equipo con sede en Silverstone dio a conocer al público que Fernando no se movería de la organización y que está para quedarse con el equipo demostrando la fe que tiene en el proyecto de la escudería británica.

De esta manera, Fernando estará por varios años más ligado a Aston Martin y no solamente para la F1, ya que el español buscará llevar al equipo al éxito en otras categorías y carreras como LeMans. Además, tampoco se descarta que asuma un rol como directivo o asesor.

