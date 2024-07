Lo ÚLTIMO sobre Verstappen a Mercedes

Ola Källenius se unió a Toto Wolff sobre llevar a Max Verstappen al equipo Mercedes F1.

El director general del gigante automovilístico estuvo presente en el Gran Premio de España, donde se reunió con el asesor jefe de Red Bull, Helmut Marko, y habló sobre las posibilidades del holandés en Mercedes.

Lewis Hamilton se marchará a Ferrari después de esta temporada y por eso las Flechas de Plata tienen que buscar un nuevo compañero de equipo para George Russell.

El jefe del equipo, Wolff, dejó claro a principios de este año que Verstappen encabezaba su lista, pero todavía tiene contrato con Red Bull Racing hasta 2028.

Cuando surgieron las acusaciones contra Christian Horner, hubo rumores de que el actual campeón del mundo tenía una cláusula. Podría terminar su contrato antes de tiempo, pero esa situación ahora se ha calmado un poco.

Para 2025, Antonelli, que actualmente tiene diecisiete años, parece haberse convertido en el favorito para el asiento de Mercedes, ya que Verstappen abandonó y Carlos Sainz ya no es visto como una opción.

¿Qué dijo Mercedes sobre Max Verstappen?

Mercedes parece ahora apuntar a 2026 como el momento de sustituir a Verstappen lejos de Red Bull Racing.

"El mejor piloto también quiere el mejor coche. Y depende de nosotros crear el mejor paquete", dijo Källenius a Sky Sports Deutschland.

El empresario alemán nacido en Suecia lleva más de treinta años en Mercedes-Benz y en 2019 sucedió a Dieter Zetsche como presidente del consejo de administración y director general de Mercedes-Benz Group AG.

"Las cartas se volverán a repartir en 2026. Habrá un nuevo orden jerárquico con nuevas reglas".

En un año y medio, las unidades aerodinámicas y de potencia activas que utilizan mucho más la energía eléctrica entrarán en la categoría reina del automovilismo.

"Esa es una posibilidad. Quién sabe. Pero creo que Max quedaría bien en plata, ¿qué te parece?"

Horner volvió a dejar claro en el Circuit de Barcelona-Catalunya en qué equipo jugará Verstappen en 2025.

"Tengo muy claro hacia dónde irá Max el año que viene y es aquí", dijo el jefe del equipo Red Bull a los medios presentes el pasado fin de semana.

El británico luego preguntó: "¿Toto todavía habla de eso? ¿En serio? ¿Qué dijo?".

Cuando quedó claro que no hay conversaciones activas entre Wolff y su conductor, Horner continuó: "¿Dijo que no hay conversaciones? Entonces, ¡están hablando, pero no están hablando!".

