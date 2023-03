Nazario Assad De León

Viernes 3 Marzo 2023 11:22

Las prácticas libres de hoy han arrojado múltiples sorpresas para Aston Martin para bien y para mal, ya que después del excelente resultado de Alonso, ahora circula un video que sugiere Lance Stroll no está en condiciones correctas para correr.

En redes sociales ha estado circulando un video de Lance Stroll al momento de llegar con su equipo en box, donde tienen que apoyarle para poder siquiera salir del auto, además de las evidentes dificultades con las que salió caminando del mismo.

Pero mira como va, Ana... si es que va cojo hasta caminando despacio dentro del box. No está bien, salta a a vista pic.twitter.com/GSZYMZt3i7 — Virutas de Goma™ (@VirutasF1) March 3, 2023

Estas complicaciones del piloto se vuelven aún más relevantes, ya que si se diera algún accidente durante la carrera en la que se viera comprometida su integridad física, la diferencia de segundo entre salir del monoplaza estando totalmente sano, contra como se encuentra ahora, pueden marcar diferencias.

Las reacciones no se han hecho esperar, y un importante sector de aficionados piden que no se le permita correr al compañero de Fernando, priorizando la salud de los pilotos y no exponerlos innecesariamente, aunque ellos quieran hacerlo.

Quedará a juicio de la escudería y del circuito permitir o no a Lance participar en las clasificaciones y en la carrera del domingo, de momento, todo indica que seguirá pilotando.