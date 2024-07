Hamilton ROMPE EL SILENCIO sobre su retiro

Tras su impresionante victoria en el Gran Premio de Gran Bretaña, Lewis Hamilton admitió que ha considerado abandonar la Fórmula 1.

"Después de un 2021 tan difícil, solo trato de seguir regresando, pero nosotros, como equipo, pasamos por un momento difícil. Había muchos pensamientos y dudas en mi mente a lo largo del camino hasta el punto que, a veces, no quería continuar.

"Es surrealista. Mi corazón se acelera. Pasé muchos momentos increíbles aquí en el pasado, pero cuando crucé la línea, se liberó algo en mí a lo que me había estado aferrando durante mucho tiempo.

"Fue el final más emotivo. a una victoria que jamás haya experimentado. ¡Siempre me pregunté por qué nunca lloré! Ves a Rubens Barrichello llorando y yo estaba como, 'eso no me pasa a mí' pero me golpeó fuerte.

"Llegar y seguir levantándome y seguir intentándolo y finalmente tener éxito es el sentimiento más grande que recuerdo haber tenido", dijo a Sky Sports F1.

El siete veces campeón del mundo demostró por qué es considerado uno de los mejores corredores de todos los tiempos el domingo por la tarde cuando realizó una conducción impecable para consigue una histórica novena victoria en la icónica pista.

El logro de Hamilton se hizo aún más notable dado que su último triunfo en el deporte se produjo en 2021, poniendo así fin a una agonizante y larga espera por la gloria.

El hombre de 39 años estaba después de la carrera inusualmente emotivo mientras rindía homenaje a su equipo, antes llevándose los aplausos de la afición y abrazando a su padre.

Con Hamilton listo para unirse a Ferrari la próxima temporada, su victoria llegó en el momento perfecto en la que fue su última aparición en el circuito por Mercedes.

Han sido unas temporadas increíblemente frustrantes para el británico, ya que se vio obligado a observar cómo Verstappen emergía como la fuerza dominante del deporte.

Hamilton siempre ha lamentó el rendimiento de su coche en los años transcurridos desde su última victoria, y admitió, después de que las celebraciones se calmaron el domingo, que Ha vivido muchos momentos oscuros desde el amargo final de la campaña 2021 en Abu Dhabi hace tres años.

¿Cómo marcha el Campeonato de Constructores F1 tras el Gran Premio de Gran Bretaña 2024?

Mercedes ha confirmado que está de vuelta y Lewis Hamilton ha vuelto a ganar para apretar más el campeonato de constructores.

Se corrió el Gran Premio de Gran Bretaña en el circuito de Silverstone, donde Hamilton obtuvo la primera victoria para Mercedes desde 2021 y convirtió a Mercedes en el segundo equipo cuyos dos pilotos han ganado esta temporada.

De igual manera, McLaren logró posicionar a Lando Norris y Osacar Piastri en posiciones importantes para seguir en esa suma constante de puntos que les tiene como el equipo más constante de la parrilla.

Del lado de Ferrari, sólo Carlos Sainz pudo dar la cara por el equipo ya que Charles Leclerc ha seguido decepcionando a la Scuderia en resultados.

En esta ocasión no hubo cambios en la tabla de posiciones. Sin embargo, McLaren ya está peligrosamente cerca de Ferrari por el segundo lugar.

1- Red Bull - 373 pts

2. Ferrari - 302 pts

3. McLaren - 295 pts

4. Mercedes - 221 pts

5. Aston Martin - 68 pts

6. Visa Cash App RB - 31 pts

7. Haas - 27 pts

8. Alpine - 9 pts

9. Williams - 4 pts

10. Sauber - 0 pts